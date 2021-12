Milovaná Maruška z rozprávky: Obrovské výčitky... K dcére sa správala hrozne!

PRAHA - Herečka Milena Dvorská bola divákmi milovaná, no vlastnou dcérou nenávidená. Kvôli kariére ju totiž odložila k rodičom a Lucie si neskôr k matke nevedela nájsť cestu. Samotná Dvorská priznala, že bola na svoju prvorodenú poriadne nepríjemná. Nezmierili sa až do herečkinej smrti, zomrela krátko pred Vianocami, 22. decembra 2009.

Milena Dvorská sa narodila 7. septembra 1938. Šťastie najprv skúšala na konzervatóriu, na operný spev ju však nevzali. A tak išla študovať na zdravotnú školu.

Raz si však išla po autogram od Jana Wericha, ktorý ju potom odporučil ako Marušku do rozprávky byl jednou jeden král. Po tomto úspechu sa jej podarilo dostať na DAMU a tiež sa jej hrnuli ponuky do ďalších filmov a seriálov.

Dvorská hrala napríklad vo filmoch Anděl na horách, Nejlepší ženská mého života, Vražda v hotelu Excelsior, Čenkovej deti, Marečku, podejte mi pero, Ako sa budia princezné, Jára Cimrman, ležící, spící, Vesničko má středisková, Šípková Ruženka, Z pekla šťastie...

Zdroj: ČT

Od úloh krásnych mladých dievčat sa prepracovala k úlohám kráľovien a maminiek. Sama sa stala matkou po prvý raz ako 26-ročná. Na DAMU stretla bulharského študenta Orfeia Cokova a hoci išlo o veľkú lásku, Milena si nevedela predstaviť, že bude žiť v jeho krajine.

V čase, keď sa rozchádzali, prišla na to, že je tehotná a Orfei o dieťa záujem nejavil. Nakoniec sa rozhodla si ho nechať. No nechcela si narušiť kariéru a vtedy prišla na pomoc jej mama. „Mama prišla s nápadom, že pôjde do predčasného dôchodku a o Lucinku sa postará. Bez váhania som to využila. Divadlo bolo pre mňa naozaj veľké puto,“ prezradila v relácii 13. komnata.

Keď sa neskôr vydala za Josefa Krausa, dcéru si vzala k sebe. No tá už mala vytvorené puto k jej rodičom a k vlastnej mame si nevedela nájsť cestu. „Babičku a deda som milovala. V šiestich rokoch ma mama od nich vzala do Prahy, ja som chcela ísť naspäť,” povedala Lucie v jednom z rozhovorov. Svoju matku obviňovala, že pila a mlátila ju.

Zdroj: FS Barrandov

Samotná Milena si priznala inú chybu vo výchove. Keďže išla z úlohy do úlohy, nemala na Luciu čas. A už vôbec nie, keď sa jej narodil syn Jakub.„Namiesto toho, aby som sa s ňou rozprávala a vypočula si jej problémy, len som ju kritizovala. Pre jej dospievajúcu dušičku muselo byť hrozné, keď som jej neustále hovorila, aká je neohrabaná a tlstá,“vyčítala si po rokoch. „Nečudo, že moja dcéra odišla z domu hneď s prvým chlapom, do ktorého sa zamilovala. Mala sotva šestnásť,“ dodala.

Lucie sa zamilovala do muža, ktorý sa vyhlasoval za Mesiáša. Dlhé roky s ním žila v zahraničí a s matkou sa nevídali. Dvorská nepoznala ani svoje vnúčatá, okrem najstaršej Julie.

Časom svoj smútok čoraz viac zapíjala a údajne brala nadmerné množstvo tabletiek na spanie. Týždeň pred Vianocami v roku 2009 ju navštívila práve Julie. „Ako sme sa videli, hneď sme sa objímali. Hovorila, že stále dúfala, že sa objavím. Bola som vlastne jediná, koho z vnúčat poznala,” opísala pre médiá. So starou mamou chceli spolu stráviť sviatky, tá sa však toho už nedožila. Zomrela 22. decembra 2009 na infarkt.

Zdroj: ČT