Desivý útok rakoviny: Slávny herec vážil iba 36 kíl!

Humphrey Bogart sa narodil 25. decembra 1899. Jeho mama Maud bola ilustrátorka a použila kresbu svojho bábätka v reklame na detské jedlo.

Škola ho príliš nezaujímala a hoci si rodičia želali, aby študoval na univerzite, on to vzdal už na prípravnej akadémii. V roku 1918 sa prihlásil do amerického námorníctva.

Neskôr vďaka kamarátovi, ktorého otec mal kontakty v šoubiznise, získal úradnícke miesto vo filmovej spoločnosti. Mal záujem o písanie scenárov, režírovanie a produkciu, no nevynikal ani v jednej z týchto oblastí. Stal sa manažérom divadelnej produkcie a nakoniec sám debutoval na javisku.

Humphrey Bogart preferoval učenie praktickým spôsobom, a tak nikdy nezačal navštevovať hodiny herectva. Po páde burzy v roku 1929 sa divadelná produkcia na Broadwayi výrazne obmedzila a mnohí dobre vyzerajúci herci zamierili do Hollywoodu. Bogart debutoval pred kamerami v tom istom roku.

Zdroj: Warner Bros.

Približne 10 rokov hrával vedľajšie roly, nakoniec sa z neho stala americká kultúrna ikona. Prelomom v jeho kariére sa stali filmy High Sierra (1941) a The Maltese Falcon (1941). V druhom menovanom si zahral súkromného detektíva Sama Spadea, neskôr stvárnil Phillipa Marlowa vo filme The Big Sleep (1946)– tieto jeho postavy sa stali modelovými pre detektívov v ďalších noir snímkach.

Jeho meno je najviac spájané s filmom Casablanca (1942), kde si zahral s Ingrid Bergman a zaslúžil si svoju prvú nomináciu na Oscara. Hoci boli herci podozrievaní z románika, podľa príbuzných sa nemali nijako zvlášť v láske a samotný film tiež nie.

Zdroj: Warner Bros.

Medzi jeho najlepšie filmy sú tiež zaraďované The Treasure of the Sierra Madre(1948) a In a Lonely Place (1950), i keď v čase svojej premiéry až taký ohlas nezaznamenali. Oscara získal za film The African Queen (1951), kde si zahral s Katharine Hepburn. Ďalšiu nomináciu na cenu filmovej akadémie mu zabezpečil film The Caine Mutiny (1954).

Ďalšie významnejšie úlohy mal ešte v rovnakom roku vo filmoch The Barefoot Contessa po boku Avy Gardner a vo filme Sabrina s Audrey Hepburn.

Zdroj: United Artists

Bogart zomrel na rakovinu pažeráka 14. januára 1957. Celý život sa nevyhýbal fajčeniu ani alkoholu a rakovina zaútočila plnou silou. V januári 1956 ho štvrtá manželka Lauren Bacall donútila ísť k lekárovi. Vyoperovali mu pažerák, lymfatické uzliny aj jedno rebro, no operácia nebola úspešná. Musel sa podrobiť chemoterapii a v novembri ďalšiemu operačnému zákroku.

13. jabuára 1957 ho navštívili Frank Sinatra, Katharine Hepburn a Spencer Tracy. Ako herečka neskôr prezradila, keď ho Spencer potľapkal po pleci a zaželal mu dobrú noc, Humphrey odpovedal: „Zbohom, Spence.” Následne upadol do kómy a na druhý deň zomrel. V čase smrti vážil iba 36 kíl.

Lauren Bacall a Humphrey Bogart Zdroj: Warner Bros.