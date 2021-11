Promovaní inženýři: Tragická smrť speváka... V mori ho vo vysokej rýchlosti prešiel čln!

Milan Dufek sa narodil 6. mája 1944. Študoval na ČVUT (České vysoké učení technické v Praze), konkrétne na strojníckej fakulte. Práve tam stretol Antonína Hájka, s ktorým neskôr založil kapelu.

Nabrali ďalších muzikantov do partie a v roku 1956 Rangers odohrali svoj prvý verejný koncert. Prvý veľký úspech prišiel na najstaršom festivale pod holým nebom s názvom Porta. Tam zvíťazili v kategórii country & western. Vzápätí nasledoval prvý koncert na Slovensku a ich kariéra sa rozbehla.

V normalizačnom období sa v jednom článku objavila kritika názvu Rangers, následne vznikol tlak na Pragokoncert, aby sa mladí muži premenovali. A tak vznikli Plavci. Milan Dufek fungoval ako spevák, časom začal hrať aj na gitaru a hlavne bol textárom.

Zdroj: ČT

V roku 2005 oslavovala skupina 40 rokov od svojho vzniku. A stále bola aktívna, aj napriek smrti Antonína Hájka, ktorý zomrel v roku 1989. No čakala ich ďalšia rana!

V rámci vystúpení v Kolumbii im vzniklo voľno, ktoré sa rozhodli využiť výletmi a potápaním. Na to sa najviac pred odchodom z Česka tešil práve Milan Dufek. A stalo sa mu osudným... „Milan sa začal potápať na takom mieste, ktoré podľa mňa na potápanie ani veľmi nebolo, dostal sa až do toho koridoru, kde jazdili lode. Milan plával na hladine, mal ten šnorchel, ale boli celkom vlny a vietor, takže vodič toho člnu ho nevidel,” uviedol jeden z členov kapely v dokumente Českej televízie.

Tragickú správu uprostred noci oznámili aj Milanovej rodine. „My sme sa rozlúčili skoro, ako keď niekto odchádza do samoobsluhy, že odchádza z domu a má sa vrátiť o dve hodiny. To je na tom to ťažké a zvláštne, si spätne uvedomiť, že to bolo naposledy,” povedal jeden zo spevákových synov.

