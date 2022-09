Pred kamerami gay, v skutočnosti... Slávny herec miluje túto o 18 rokov mladšiu kočku!

Stanley Tucci sa väčšine divákov spája s kultovým filmom Diabol nosí Pradu, kde stvárnil Nigela, excentrického asistenta Mirandy Priestlyovej v podaní Meryl Streep. Homosexuála si však zahral aj vo filmoch Burlesque, V kráľových záhradách či Supernova, kde hral ústrednú milostnú dvojicu s Colinom Firthom. Niet preto divu, že mnohí diváci predpokladali, že Tucci je gayom aj v súkromí.

Galéria fotiek (4) Stanley Tucci a Cher vo filke Burlesque

Zdroj: Screen Gems

Nie je to však pravda. Herec sa v roku 1995 oženil so sociálnou pracovníčkou Kathryn Spath, ktorá si do manželstva priviedla dve deti z predchádzajúceho vzťahu. Spolu sa im narodila dcéra Camilla a dvojičky Nicolo a Isabel. Tucci so Spathovou zostal až do jej smrti v roku 2009, keď zomrela na rakovinu prsníka. „Nikdy neprestanete smútiť. Stále je to ťažké a vždy to bude ťažké. Ale ona by nechcela, aby sa ktokoľvek z nás utápal v smútku,“ povedal Tucci v roku 2020 v rozhovore pre CBS Sunday Morning.

Galéria fotiek (4) Stanley Tucci a Felicity Blunt

Zdroj: SITA

Jemu napokon osud doprial aj ďalšiu lásku. V júli 2011 sa Tucci zúčastnil svadby svojej kolegyne z filmu Diabol nosí Prada - Emily Blunt a herca Johna Krasinskeho vo vile Georgea Clooneyho pri talianskom jazere Como. Tam bližšie spoznal aj nevestinu sestru Felicity. Počas večere sedeli vedľa seba a zistili, že ich spája spoločná vášeň – jedlo. „Hneď potom som šiel do Londýna nakrúcať film, a tak som navrhol, aby sme sa stretli a zašli do nejakej reštaurácie. Jedlo tam vlastne nebolo veľmi dobré, ale mali sme sa príjemne,“ spomína herec.

Galéria fotiek (4) Tucci a Blunt na podujatí Soho House Awards

Zdroj: Profimedia

Už v novembri požiadal počas romantického výletu do Berlína svoju vyvolenú o ruku a v auguste 2012 sa zosobášili. Dnes žije Tucci a o 18 rokov mladšia literárna agentka v Londýne, kde spoločne vychovávajú dve deti, syna Mattea (7) a dcéru Emiliu Giovannu (4). Herec však s úsmevom pripomína, že ho aj napriek tomu mnohí vnímajú ako homosexuála. To však len dokazuje, aký skvelý je herec.