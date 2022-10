Schytala päsťou do tváre a začal ju škrtiť: Česká herečka prežila prepadnutie ako z hororu!

PRAHA - Podstatné je, že som to prežila! Hovorí dnes herečka Kristýna Frejová o prepadnutí, ktoré zažila krátko predtým, ako nastúpila na vysokú školu.

Kristýna Frejová sa narodila 26. októbra 1971 ako dcéra hercov Ladislava Freja a Věry Galatíkovej. Lákala ju aj novinárčina, no nakoniec sa vydala v stopách svojich rodičov.

Po maturite na gymnáziu, keď už bola prijatá na Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení, zažila v uliciach nočnej Prahy prepadnutie. Vracala sa z koncertu, taxíky boli drahé, a tak sa vybrala na zastávku električky. Zo svojej trasy obavy nemala. „Stále tam niekto chodí, sú tam otvorené krčmy do rána, ale vtedy tam nebola ani noha. Tma ako vo vreci, žiadne svetlo a ja som si proste hovorila, že to nejako prebehnem. Ale aj tak sa vtedy podarilo nejakému pánovi ma dobehnúť, dať mi do tváre päsťou, až som omdlela, a potom ma škrtiť,” povedala v relácii svojej kolegyne Miluše Bittnerovej.

Po čase prišla k presvedčeniu, že sa ubránila aj vďaka myšlienkam na svoju budúcnosť. „Ja som sa na tú školu tak tešila, že si pamätám, že som si hovorila, že sa proste od nejakého dementa nenechám uškrtiť. Ja idem proste v septembri na DAMU a nemienim tu skončiť niekde medzi smetiakmi. Takže toto moje číre presvedčenie, že takto proste nie, mi vtedy dalo tú silu,” tvrdí Frejová.

Školu úspešne doštudovala a nastúpila do divadla. Prešla si viacerými scénami a uspela aj pred kamerami. Zahrala si napríklad vo filmoch Chyťte doktora, Nespavosť, Príbeh kmotra, Abstinent, Tieňohra.

Účinkovala aj v seriáloch Ulica, Nesmrteľní, Terapie, Rapl, Ohnivé kura, Modrý kód, Krejzovci.

Kristýna Frejová ma 16-ročnú dcéru Ráchel, k svojmu osobnému životu sa však vyjadruje len veľmi sporadicky. „Chlapi sa ma boja. Keď som mala 23 rokov, kamarát mi urobil horoskop na partnerský život. A povedal mi: Tak s tým si ži sama,” prezradila v médiách.