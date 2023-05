V nedeľu na javisku a vo štvrtok... Slovenský herec sa obesil!

Peter Mankovecký sa narodil 16. februára 1968. Vyštudoval herectvo a zamestnal sa v Divadle SNP v Martine, kde sa začal venovať aj režírovaniu.

Po troch sezónach sa rozhodol odísť na voľnú nohu a popri tom si robil doktorát na VŠMU, neskôr tam začal pôsobť aj ako vyučujúci. Aj on má podiel na inscenácii Na koho to slovo padne, ktorú Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, Robo Jakab a Vladimír Kobielsky hrávajú dodnes a precestovali s ňou aj svet.

V roku 2011 sa Mankovecký stal vedúcim Katedry herectva na Divadelnej fakulte VŠMU. Realizoval sa ako režisér a tiež skladateľ.

Ako uvádza SND na svojich stránkach, s Činohrou Slovenského národného divadla bol spätý intenzívne už od začiatkov svojej hereckej kariéry. Už ako študent sa objavil v postave Romea v inscenácii Romeo a Júlia (1992). Ďalšia shakespearovská rola prišla so Zurvalcom v Skrotení zlej ženy (2008). Tiež skomponoval hudbu k päťdesiatim trom inscenáciám Činohry SND.

Celkovo napísal hudbu k vyše osemdesiatim inscenáciám pre rôzne slovenské, české i zahraničné divadlá.

Peter Mankovecký hral aj v niekoľkých filmoch. Napríklad v populárnej Fontáne pre Zuzanu 2, kde stvárnil menšiu úlohu bodyguarda Maroša Kramára. Okrem toho sa objavil v snímkach Slepý Geronimo a jeho brat, Zurvalec či seriáli Štúrovci.

V roku 2013 si však umelec zvolil dobrovoľný odchod zo života. 5. mája 2013 sa obesil vo svojom byte. „Ešte minulú nedeľu som s ním hrala v predstavení Skrotenie zlej ženy. Som absolútne šokovaná, vôbec som to nečakala. Neviem si to poriadne uvedomiť, že tu už nie je. Vôbec som nemala pocit, že by niečo nebolo v poriadku,” uviedla vtedy pre Topky herečka Diana Mórová.

Ani ostatní kolegovia si nevšimli, že by Mankoveckého niečo trápilo. „Je to veľmi smutná vec, nikto z nás to nečakal. Je nám všetkým veľmi smutno. Žiadne veci sme nezachytili, žiadne náznaky problémov...” povedal nám Juraj Kemka. Podľa našich informácií však herec a skladateľ trpel depresiami, na ktoré dokonca bral aj lieky.