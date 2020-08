Conneryho v bondovkách nechceli: Za všetkým je žena... a živočíšny sexepíl!

Pre milióny filmových fanúšikov ostáva legendárnym a najlepším agentom 007, ktorého ako vôbec prvý herec stvárnil v bondovke číslo jeden Doktor No (1962). Jamesa Bonda si zahral i vo filmoch Srdečné pozdravy z Ruska (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965) a Žiješ len dvakrát (1967).

Aj podľa reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky nemeckého programového magazínu TV Guide z roku 2008 je Sean Connery najmä najlepším predstaviteľom agenta 007 Jej Veličenstva Jamesa Bonda všetkých čias.

Zdroj: United Artists

Sean Connery pritom vôbec nebol jasnou voľbou. Manželka jedného z producentov ho však videla vo filme Darby O'Gill an the Little People a vyhlásila, že je to muž, pre ktorého sa oplatí zomrieť. Chlap, ktorý disponuje veľkou charizmou, sexepílom a ženy po ňom budú šalieť.

Autorovi bondoviek Ianovi Flemingovi táto voľba vôbec nevoňala. „On jednoducho nebol tým, čo som si pod Jamesom Bondom predstavoval,” netajil spisovateľ, no už po prvom filme vedel, že Connery je muž na správnom mieste.

Sean Connery vo filme Darby O'Gill an the Little People Zdroj: Buena Vista Pictures

Thomas Sean Connery sa narodil 25. augusta 1930 v škótskom Edinburgu v Spojenom kráľovstve. Vyrastal v skromných podmienkach, v mladosti vystriedal radu zamestnaní a tri roky slúžil v britskom vojenskom námorníctve. Vďaka príťažlivej tvári a atletickej postave sa neskôr uplatnil ako model, okrem toho sa profesionálne venoval kulturistike.



Jeho hviezdna herecká kariéra štartovala v divadle, skúsenosti nazbieral i v niekoľkých menších filmových a televíznych úlohách. Celosvetový úspech a popularitu si charizmatický Connery získal ako prvý predstaviteľ Jamesa Bonda, agenta britských tajných služieb. Tvár škótskeho herca sa stala synonymom agenta 007 bez jedinej chybičky a s dokonalým vzhľadom.

Bondovky však neboli kariérnym vrcholom Seana Conneryho. Herecký um predviedol i v úspešných snímkach The Man Who Would Be King (Muž, ktorý chcel byť kráľom, 1975), The First Great Train Robbery (Prvá veľká vlaková lúpež, 1978), Der Name der Rose (Meno ruže, 1986) alebo The Untouchables (Nepodplatiteľní, 1987). V poslednej menovanej mafiánskej dráme bol podľa Americkej akadémie filmového umenia a vied najlepším hercom vo vedľajšej úlohe a preto mu udelila Oscara (1987). Okrem toho získal tiež Zlatý glóbus (1988). Connery zažiaril aj vo filmoch Robin Hood: Prince of Thieves (Robin Hood - Kráľ zbojníkov, 1991), First Knight (Prvý rytier, 1995), The Rock (Skala, 1996), Playing by Heart (Podoby lásky, 1998) alebo The League of Extraordinary Gentlemen (Liga výnimočných, 2003).

Zdroj: Hollywood Pictures

Britská kráľovná Alžbeta II. pasovala herca v roku 2000 do rytierskeho stavu. Skôr mu túto poctu odmietli udeliť pre jeho škótsky nacionalizmus. Sir Sean Connery je držiteľom Ceny Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo (1996) a v roku 2005 ho Európska filmová akadémia ovenčila cenou za celoživotnú kariéru.

Úspechy zožal i na inom poli, v roku 1999 bol podľa ankety britského ženského časopisu New Woman vyhlásený za najsexi muža storočia. Vtedy šesťdesiatosemročný Connery porazil aj takých rivalov, ako sú Harrison Ford, Mel Gibson či Brad Pitt. Britským dôchodcom s najväčším sexepílom sa opäť s veľkým náskokom v celoštátnej ankete stal v roku 2006. Za muža s najerotickejším hlasom ho označili v inej ankete v tom istom roku. V roku 2007 sa podľa britskej agentúry PA ocitol na druhom mieste rebríčka v hlasovaní o najsexi starčeka.

Zdroj: 20th Century Fox

Od roku 2003 Connery nenakrútil žiadny nový film. Po troch rokoch odmlky oficiálne uviedol, že je v dôchodku. Steven Spielberg ho oslovil na pokračovanie série o Indianovi Jonesovi, kde stvárňoval profesora Jonesa staršieho, no herec odmietol. „Ak by ma malo niečo vytiahnuť z dôchodku, mal by to byť Indiana Jones. Ale, koniec-koncov, dôchodok je príliš zábavný,” uviedol vtedy na svojej stránke. „Chcelo by to takmer mafiánsku ponuku, ktorú by som nemohol odmietnuť, aby som robil na ďalšom filme,” dodal neskôr.