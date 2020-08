Túto sexi policajtku obľubujú aj Slováci: Aha, mimo kamier je z nej úplne iný človek!

Angela Bassett sa narodila 16. augusta 1958 v New Yorku. Mama jej od malička vštepovala, že vzdelanie je v živote dôležité. Zrejme aj vďaka tomu sa môže pochváliť titulom z Yale University. Tam získala nielen vzdelanie, ale našla aj muža svojho života.

Angela Basset s manželom. Zdroj: SITA

S hercom menom Courtney B. Vance sa zosobášili v roku 1997 a v roku 2006 sa im narodili dvojičky.

Čo sa týka jej kariéry, za zmienku stojí účinkovanie v Jacksonovom klipe ku skladbe Thriller. Spomenúť možno počiny Doubletake, Malcolm X, Black Panther, Pád Bieleho domu, Pád Londýna, Veľký skok, či seriály Pohotovosť, Alias, American Horror Story, či 911. Herečka vo filme What´s Love Got To Do With It stvárnila legendárnu Tinu Turner a bola za svoj výkon nomminovaná na Oscara.

Angela sa realizovala aj ako producentka a režisérka, podporuje tiež rôzne charitatívne organizácie.