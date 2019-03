Šmrncovná cica v teplákoch: Skutočný vek tejto celebrity neuhádnete!

Angela Bassett sa zviditeľnila najmä účinkovaním v klipe ku skladbe Thriller od Michaela Jacksona a vo filme What´s Love Got to Do with It, v ktorom stvárnila slávnu Tinu Turner. Zaň bola dokonca nominovaná na Oscara.

Herečka však dokáže ohúriť nielen talentom, ale aj zjavom. Vo svojich 60 rokoch totiž vyzerá tak, že nejedna rovesníčka pri pohľade na ňu zbledne závisťou.

Angela bola počas uplynulého týždňa hosťom v šou Jimmyho Kimmela. Pri príchode na nakrúcanie jej neschádzal úsmev z tváre a v teplákovej súprave vyzerala ozaj skvele.

Angela Bassett ako šmrncovná cica v teplákoch. Zdroj: profimedia.sk

Angela Bassett v šou Jimmyho Kimmela. Zdroj: Instagram