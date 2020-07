V seriáli za fešáka, ale na ulici... Och, takto teraz vyzerá Joey z Priateľov!

LOS ANGELES - Seriál Priatelia skončil pred 16 rokmi, a tak nikoho neprekvapí, že hlavným predstaviteľom pribudli roky a ich výzor sa zmenil. Matt LeBlanc už má za sebou horšie obdobie, keď sa vypapkal, ale potom sa opäť dostal do lepšej formy. Lenže prišiel koronavírus a izolácia...

Matt LeBlanc sa narodil 25. júla 1967 v meste Newton v americkom štáte Massachusetts. V mladosti o herectvo nejavil záujem, jeho slabosťou boli motorky. Po účasti v niekoľkých amatérskych súťažiach si však uvedomil, že mu dvojkolesový dopravný prostriedok zrejme nezaistí sľubnú kariéru.

Po absolvovaní strednej školy sa budúci herec presťahoval do New Yorku a začal sa venovať modelingu. Pri predvádzaní pánskeho oblečenie pre rôzne agentúry, si ho všimli televízni producenti.

Po stvárnení niekoľkých malých seriálových rolí dostal Matt LeBlanc jednu zo šiestich hlavných úloh v komediálno-romantickom seriáli Friends (Priatelia, 1994–2004). Celosvetovú slávu dosiahol ako Joey Tribbiani, neúspešný herec a veľký milovník žien.

Zdroj: nbc

Po skončení populárnych Priateľov sa LeBlanc pustil do voľného pokračovania s názvom Joey (2004–2006). Za výkon v seriáli Episodes (Epizódy, 2011), v ktorom herec stvárnil sám seba, dostal v roku 2012 Zlatý glóbus. Na rovnaké ocenenie bol nominovaný aj o rok neskôr, okrem toho mu seriál Epizódy vyniesol aj štvornásobnú nomináciu na cenu Emmy (2011, 2013, 2014, 2015).

Filmografiu Matta LeBlanca tvoria napríklad aj snímky Lost in Space (Stratení vo vesmíre, 1998), Charlie's Angels (Charlieho anjeli, 2000), Charlie's Angels: Full Throttle (Charlieho anjeli 2: Na plný plyn, 2003) alebo Lovesick (2014).

Zdroj: HBO

Od roku 2016 účinkuje Matt v komediálnom seriáli Man with a Plan. A v epizódach, ktoré prišli na obrazovky tento rok, vidno, že opäť nabral nejaké kilogramy navyše. Do toho prišla domáca izolácia a začiatkom tohto mesiaca paparazzi nafotili herca ešte viac zaguľateného. Dúfajme, že tak, ako sa dal dokopy o nelichotivých záberoch z roku 2018, tak sa mu to podarí aj tentoraz.