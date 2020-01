Najhoršie chvíle v živote českého herca: Prišiel o dve dcéry... Únos!

PRAHA - Český herec Tomáš Töpfer je mnohým z minulosti známy zo seriálov Život na zámku či Četnické humoresky. Vyskúšal si aj politickú kariéru, tie najhoršie chvíle však prežil vo svojom osobnom živote. Bývalá manželka totiž emigrovala s oboma ich dcérami bez toho, aby on o tom vedel. A tak ich roky hľadal...

Tomáš Töpfer sa narodil 10. januára 1951 ako mladší z dvoch bratov. Po konzervatóriu pokračoval v štúdiu na pražskej DAMU. Hneď potom začal pôsobiť v divadle.

V divadle Na Fidlovačke si koncom 90. rokov vyskúšal rovno trojitú úlohu, bol riaditeľom, režisérom aj hercom. Neskôr rovnako pokračoval v Divadle na Vinohradoch. Okrem týchto umeleckých profesií je Töpfer známy aj ako politik.

Tomáš Töpfer a Dagmar Havlová Zdroj: CT

Tomáš Töpfer má na svojom konte množstvo filmových aj seriálových úloh. Objavil sa napríklad v sérii o „básnikoch” – Jak básníkům chutná život, Konec básníků v Čechách, Jak básníci neztrácejí naději, Jak básníci čekají na zázrak. Je známy aj vďaka účinkovaniu v seriáloch Život na zámku, Četnické humoresky alebo Nemocnice na kraji mesta. Naposledy to bol seriál První republika, kde účinkovali napríklad aj Ján Koleník a Zdena Studenková.

Herec bol dvakrát ženatý, z prvého manželstva má dcéry Terezu a Martu, z druhého Luciu. Staršie dcéry však roky nevidel.

Zdena Studenková a Tomáš Töpfer v seriáli První republika Zdroj: CT

Mnohí ľudia ani len netušili, aká dráma sa odohrala v Töpferovom živote koncom 80. rokov. Jeho bývalá manželka Marta totiž zrazu zbalila ich dve dcérky a odišla do zahraničia. Herec sa snažil svoje deti nájsť, ale dlho sa mu nedarilo. Nakoniec ich našiel v USA. „Bol som v situácii Čecha, ktorý nemá žiadne peniaze, žiadne valuty, aby mohol bývať v hoteli. Navyše som mal na hľadanie svojich stratených dcér už len tri dni. Môj hostiteľ, čo bol pán, ktorý bol s mojim otcom počas vojny v koncentráku, mi naozaj veľmi pomohol. Zistil mi presnú adresu bydliska, pretože sa stretával s českou komunitou,” prezradil kedysi Tomáš v rádiu.

S dievčatkami sa stretol, aj ho spoznali, ale radosť netrvala dlho. „Krátku návštevu som ukončil tým, že ich zajtra vyzdvihnem, prinesiem im vianočné darčeky a pôjdeme na obed. Na druhý deň ráno som tam prišiel, ale bolo zavreté a zamknuté. Žena s nimi odišla,” zveril sa herec. Dcérky videl opäť až po dlhých šiestich rokoch.

Až neskôr nadviazali pravidelný kontakt. Tereza a Marta skúšali dokonca žiť v Česku, no nevyšlo to, a tak sa vrátili späť do USA.