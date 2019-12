Zomrela sestra (†55) Georgea Michaela: Svet opustila v rovnaký deň ako jej slávny brat

Náhle úmrtie potvrdila rodina zosnulej, ktorá zároveň informovala, že nebude zverejňovať žiadne ďalšie detaily. "Poprosili by sme, aby v týchto veľmi smutných chvíľach bolo rešpektované súkromie rodiny. Ďalšie vyjadrenia už nebudú," uvádza sa v stanovisku rodiny.

George Michael zomrel pred troma rokmi vo veku 53 rokov vo svojom dome v Goring-on-Thames v Oxfordshire. Matka oboch súrodencov zomrela už v roku 1997. Medzi pozostalými je otec súrodencov, Kyriacos Michael, a tiež ich najstaršia sestra, 57-ročná Yioda.

Melanie Panayiotou ešte v novembri poskytla britským médiám rozsiahly rozhovor o svojom bratovi. Okrem iného v ňom prezradila, že si boli veľmi blízki a mali rovnaký zmysel pre humor. Hovorila aj o tom, že George sa ako dieťa vymykal zaužívaným stereotypom o chlapcoch, vôbec ho "nezaujímal futbal, autá ani podobné veci" a už od detstva mu bolo jasné, kým chce byť.

Hudobná legenda

George Michael, vlastným menom Georgios Kyriacos Panagiotou, sa narodil 25. júna 1963 v Londýne. V roku 1981 založil spolu s Andrewom Ridgeleyem popové duo Wham!, ktoré sa preslávilo predovšetkým piesňami Last Christmas alebo Wake Me Up Before You Go-Go. V roku 1987 sa Michael vydal na sólovú dráhu, pričom na konte má štúdiovky Faith (1987), Listen Without Prejudice Vol. 1 (1990), Older (1996), Songs From The Last Century (1999), Patience (2004) či živák Symphonica (2014).

Celosvetovo predal viac ako 100 miliónov kópií albumov. Medzi jeho najúspešnejšie single patria aj skladby ako napríklad Careless Whisper, A Different Corner, I Want Your Sex, One More Try, Don't Let the Sun Go Down on Me (feat. Elton John), Somebody to Love (feat. Queen), Jesus to a Child alebo Fastlove. Magazín Billboard ho zaradil na 40. miesto rebríčka 100 najúspešnejších interpretov všetkých čias. Počas kariéry získal napríklad dve Grammy, tri BRIT Awards, štyri Ivor Novello Awards či tri American Music Awards.