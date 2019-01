Toto je prvá manželka Jula Satinského: Ich láska sa skončila tragédiou

Oľga Lajdová sa narodila 19. augusta 1943 v Bratislave. Krásna Slovenka bola tanečnicou, ale aj prekladateľkou. Ako tanečnica účinkovala v Štátnom divadle v Košiciach, v Slovenskom národnom divadle a pôsobila aj na Vysokej škole múzických umení.

Učila na bratislavskej Jazykovej škole a prekladala modernú anglickú, americkú a írsku literatúru, ale venovala sa aj prekladom zo španielčiny, najmä prózy a drámy argentínskej a mexickej literatúry. Vynikala ako znalkyňa miestnych dialektov a slangov a aktívne sa zúčastňovala na propagácii týchto kultúr.

Oľga bývala na Dunajskej ulici v hlavnom meste, rovnako ako Júlis Satinský. Ich príbeh lásky sa však začal až v roku 1962 na lodi počas natáčania filmovej komédie Výlet po Dunaji, pretože sa dovtedy nepoznali. Julo Satinský mal v tom čase dvadsať rokov, Oľga Lajdová o rok menej.

Prvé roky ich vzťahu boli komplikované, keďže zaľúbenci takmer vôbec neboli spolu. Riešili to bohatou korešpondenciou. Lajdová žila najskôr v Košiciach, kde mala angažmán v baletnom súbore v divadle, krátko po jej návrate do Bratislavy Satinský narukoval na základnú vojenskú službu. Už niekoľko týždňov po jeho návrate z vojenčiny Lajdová odcestovala na polročný pobyt do Ameriky.

O prvej manželke populárneho herca Júliusa Satinského sa možno najviac dozvedieť z knihy Listy Oľge, ktorá vyšla v roku 2013. Zostavovateľkou publikácie s príťažlivou formou je Satinského dcéra z druhého manželstva Lucia. Kniha je zbierkou intímnych listov, ktoré si dvojica písala ešte za slobodna. Pri jej tvorbe spolupracovalo Vydavateľstvo SLOVART so štúdiom vizuálnej komunikácie Pergamen, vďaka čomu sú Listy Oľge majstrovským dielkom, obsahujúcim aj faksimile ručne písaných poznámok, kresieb, listových známok a pečiatok.

Oľga Lajdová zomrela 22. januára 1985 vo veku 41 rokov, utopila sa pri kúpaní v Karibiku na ostrove Svätý Tomáš na Amerických Panenských ostrovoch a je tam aj pochovaná. Známeho herca smrť manželky tvrdo zasiahla. Situácia bola o to horšia, že sa nemohol zúčastniť ani na jej pohrebe, ktorý sa konal ďaleko za hranicami našej - vtedy socialistickej - republiky.