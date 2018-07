Takto neperlil nikto iný: Nezabudnuteľný Ivan Niňaj oslavuje v nebi...

BRATISLAVA - Dnes by svoje 64. narodeniny oslávil legendárny komentátor Ivan Niňaj. Bohužiaľ, koncom marca 2015 prehral svoj boj o život. Jeho komentátorské hlášky sú však nesmrteľné - či už z hokeja alebo cyklistických pretekov. Pripomeňte si s nami, čo sa v návale emócií podarilo Niňajovi vypustiť do éteru.

► Jaro Halák má na prilbe Vlada Dzurillu a Jánošíka, postavy z našej mytológie.

► Tento faul na Bartečka mal tak ďaleko od fair-play ako Vancouver od rovníka.

► Vyhrali sme buly, ale zatiaľ nemáme puk.

► Puk zastavila až kovová konštrukcia z umelej hmoty.

► Čas bude pre nás teraz plynúť strašne pomaly, pomalšie ako zúfalec pokúšajúci sa plávať v mede.

► Áno, títo dvaja hráči sa poznajú veľmi dobre ešte z mládežníckych čias, keď spolu chodievali na sústredenia a dokonca aj spolu spávali... (chvíľa ticha). Na izbe.

► Ešte vydržme 4 minúty a príde energia, ktorá dokáže dobiť všetky atómové elektrárne sveta.

► Keď chce, aj Sekera môže vystreliť.

► Zedník pretlačil puk... Seba už nie.

► A tu vidíme, ako Kanaďania inkasujú gól do americkej bránky.

► Teraz Afinogenov ukázal, ako nedať to, čomu sa hovorí, že sa nedá nedať. Ale na tomto ľade sa dá nedať aj to, čo sa dá dať.

► Vyzerá to, že tento zápas skončí skôr neskôr ako skôr.

► Vraciame sa do zaplnenej arény, alebo ani nie celkom plnej. Vlastne je skoro prázdna.

► Talianom prihorela omáčka na špagety.

► A vedieme dvojgólovým rozdielom 4:1.

► Lúčim sa s vami, milí televízni diváci, a dúfam, že ste mali z tohto stretnutia výborný sexuálny zážitok... ehmmm, teda športový som myslel, samozrejme.

► Pozrite sa na strelca gólu Radulova, ako vyzerá. Pravdupovediac, nechcel by som sa s ním stretnúť v tmavej uličke.

► A zase sa niekto hrá s tou baterkou, čo vyzerá ako zameriavač.

► Robíme si s Rusmi, čo chceme... A dostávame druhý gól.

► Bondra bojuje o puk v rohu klziska. Vyzerá to, ako keby okopával zemiaky.

► Kapitán Bostonu Zdeno Chára si počas play-off nechal narásť mohutnú bradu a vizážou teraz tak trochu pripomína uralského pastiera oviec.

► Talanskemu dnes nepomôže už asi ani svätená voda.

► Radulov štípe ako komár!

► A máme tu narazenie na mantinel. Kitarov má 190 cm, Lasch 175... To si snáď Kitarov ani nemal dovoliť, ísť k takému malému chlapcovi.

► Z tohto pohľadu to vyzerá, ako keby prestalo pršať, ale zdá sa, že kvapky padajú stále.

► Najprv sa pozrel do bránky, či tam náhodou nie je puk, a potom si ľahol na zem.

► Hráči Zvolena tam boli rozostavaní ako kurence na dvore.

► Nakládal síce nikomu nenaložil, ale rozhodcovia naložili jemu.

► Škoda, boli sme tu všetci traja vzrušení.

► Pelotón šliape rýchlejšie ako táto sedemčlenná dvojica...

► Prihral Kevinovi Kostnerovi... (hráč sa volá Diego Kostner)

► Kanaďania nahodili luk, eee, teda puk.

► Mám taký dojem, že puk bol zranený... ehm, zrazený.

► Takže môžete volať na vám už dobre známe číslo. Ehm, lepšie povedané, posielať sms-ky, nevolajte nám.

► Krúži okolo bránky ako ruský kozmonaut okolo Zeme.

► A Bača padá ako hnilá hruška.

► Miro Šatan sa musí najprv zastreliť.

► Aj Kanaďania a aj Američania majú mladých hráčov. Neviem, či sa títo chlapci už holia.

► A pretekári vošli do hmly... Tak nie. Aj som sa čudoval, kde by sa tam vzala, to len kameraman namieril do oblakov.