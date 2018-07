Hospodárovej najväčšia láska: Navždy o neho prišla, návštevu lekára hudobník už nestihol...

BRATISLAVA - Dnes by sa hudobník Juraj Černý dožil 57 rokov. Legendárneho bubeníka, člena formácií Tublatanka či Slobodná Európa, však pred dvomi rokmi zradilo zdravie. Najväčšia láska moderátorky Jany Hospodárovej naposledy vydýchla v maďarskej nemocnici.

Juraj Černý sa narodil 10. júla 1961. Známym sa stal vďaka kapele Tublatanka, ktorú založil s Maťom Ďurindom v roku 1982. Okrem toho hral aj v kapele Slobodná Európa.

Černý vyštudoval dokumentárnu tvorbu a po odchode z Tublatanky sa venoval práve tejto oblasti. Robil napríklad scenáre k jojkárskej Súdnej sieni a venoval sa aj réžii v dabingovom štúdiu.

Juraj bol kedysi ženatý, no už rok po svadbe jeho manželka Ľubka ochorela. So zákernou chorobou bojovala dlhých 9 rokov a nakoniec jej podľahla. Z tejto rany sa hudobník dlho nevedel spamätať. Jednou z mála žien, ktoré si potom pripustil k telu, bola známa moderátorka Jana Hospodárová „Ďurko bol moja najväčšia láska. Bol ako moja rodina. Komunikovali sme spolu prakticky stále,” prezradila topkám blondínka po jeho smrti.

Jana Hospodárová a Juraj Černý tvorili pár približne tri roky.

Jujraj Černý zomrel 26. februára v Maďarsku, kde býval. Podľa našich informácií mu prasklo črevo. Potvrdil nám to aj Jurajov starší brat, známy herec Vlado Černý. „On mal problémy s črevami, trpel takým syndrómom, čomu sa hovorí dráždivosť čriev. Mal s tým dlhodobejšie problémy, aj chodil k lekárom. Posledné 3 – 4 dni mal nejaké bolesti a povedal si, že pôjde v piatok k lekárovi. A to už nevydržal, medzitým mu to prasklo doma,” povedal topkám umelec.

Po tom, čo bubeník cítil silné bolesti, kontaktoval kamarátku a tá privolala záchrannú službu. Černý sa podrobil operácii, no bolo už neskoro. Svoj boj o život, bohužiaľ, prehral.