Magda Vášáryová má 70 rokov: Jej nahé telo ospevoval každý chlap!

Magda Vášáryová sa narodila 26. augusta 1948 v Banskej Štiavnici. Jej rodičia boli učiteľmi a sestru - úspešnú herečku Emíliu - netreba nikomu predstavovať. Magda študovala na matematicko-fyzikálnom gymnáziu a potom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

Magda Vášáryová a jej prvá herecká skúsenosť vo filme Senzi mama. Zdroj: Slovenský filmový ústav

Blondínka síce netúžila po hereckej profesii, no osud to tak zariadil, že ako 15-ročná sa ocitla pred kamerami. Magda má na konte pôsobenie na divadelných doskách i účinkovanie v mnohých filmoch. V 70. rokoch bola považovaná za jednu z najkrajších a najtalentovanejších herečiek u nás. Preslávila sa aj v zahraničí. Vášáryovú dokonca chceli obsadiť do filmu Spohiina voľba, v ktorom si napokon zahrala Meryl Streep.

Magda pred kamerami nemala problém s nahotou. Spomenúť možno počiny Postřižiny, Temné slunce, či Vtáčkovia, siroty a blázni.

Magda Vášáryová vo filme Postřižiny. Zdroj: FS Barrandov

Takto sa Rudolf Hrušinský túlil na prsia Magdy Vášáryovej vo filme Postřižiny. Zdroj: FS Barrandov

Magda Vášáryová a Radoslav Brzobohatý vo filme Temné slunce. Zdroj: CS Film

Magda Vášáryová vo filme Vtáčkovia, siroty a blázni. Zdroj: Štúdio hraných filmov Bratislava

Začiatkom 90. rokov Magda Vášáryová sekla s herctvom a dala sa na politiku.

Čo sa týka súkromia, mnohí nevedia, že jej prvým manželom bol herec Dušan Jamrich. Jej osudovou láskou je však Milan Lasica, s ktorým má dcéry Hanu a Žofiu.