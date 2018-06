Famózny George Michael by mal 55: Jeho rodné meno vám doláme jazyk

George Michael, ktorý začal svoju kariéru v 80. rokoch minulého storočia v skupine Wham! a neskôr pokračoval ako sólový umelec, zomrel v obci Goring v anglickom grófstve Oxfordshire.

Spevák bol obdarený výnimočne dobrým vzhľadom a nádherným hlasom. V posledných rokoch však zápasil s mnohými problémami, vrátane zdravotných, a so závislosťami od omamných látok. Hlas mal však stále vynikajúci a zdalo sa, že jeho rozsah takmer nemá žiadne hranice - hoci s jeho výstredným, nevyspytateľným správaním to bolo horšie.

Zdroj: youtube.com

Hudobník bol pre opačné pohlavie príťažlivý. O jeho sexuálnej orientácii však fanúšikovia nevedeli. Až do roku 1998, keď ho zatkli za necudné správanie na verejných toaletách v Los Angeles, kde ho spozoroval tajný policajt.

George Michael, vlastným menom Georgios Kyriacos Panayiotou, počas svojej kariéry predal vyše 100 miliónov albumov. Narodil sa 25. júna 1963. Tento rodený Londýnčan, ktorému v žilách kolovala grécka krv, začínal s hudbou už v šestnástich rokoch. Spolu s Andrewom Ridgeleym založili v roku 1981 disko-popové duo Wham! Spolu sa poznali už zo školy, v roku 1979 účinkovali v skupine Executive.

Hneď ich debutový album Fantastic vydaný v júli 1983 sa dostal na prvú pozíciu v rebríčku. V singlovej TOP 30 mali dvanásť piesní, šesť z nich sa dostalo na prvé miesto. Hitmi sa stali skladby Wake Me Up Before You Go Go, Last Christmas, Freedom, I'm Your Man.

V roku 1986 sa rozišli a George Michael sa vydal na sólovú dráhu. Tá bola ešte úspešnejšia než päťročné účinkovanie s Wham! Prvý jeho sólový album z októbra 1987 má názov Faith a celosvetový predaj prevýšil 21 miliónov nosičov.