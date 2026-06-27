Vaše ruže nekvitnú tak, ako by mali? Odborníci prezradili 8 jednoduchých trikov pre zdravšie a bohatšie kvety

LONDÝN – Jún patrí ružiam. Ak však vaše kríky nevyzerajú tak bohato a zdravo ako v záhradkárskych časopisoch, možno robíte jednu z častých chýb. Odborníci z Kráľovskej záhradníckej spoločnosti (RHS) zverejnili niekoľko jednoduchých odporúčaní, ktoré môžu výrazne zlepšiť ich rast aj kvitnutie.
Ruže patria medzi najobľúbenejšie okrasné rastliny, no zároveň patria aj k tým náročnejším. Počas posledných rokov ich pestovanie komplikuje meniace sa počasie, extrémne horúčavy, silnejšie dažde aj rastúci tlak škodcov a chorôb. Odborníci preto odporúčajú upraviť starostlivosť tak, aby rastliny zvládli nové podmienky čo najlepšie.
Jedným z najdôležitejších faktorov je správne stanovište. Ruže potrebujú dostatok slnečného svetla, ideálne minimálne šesť hodín denne. Zároveň vyžadujú dobre priepustnú pôdu bohatú na živiny. Ak rastú v tieni alebo vo vode zadržiavajúcej sa pôde, budú náchylnejšie na choroby a vytvoria menej kvetov, píše The Sun.
Dôležitá je aj pravidelná zálievka. Odborníci odporúčajú zalievať ku koreňom, nie na listy. Mokré listy totiž vytvárajú ideálne prostredie pre vznik plesňových ochorení, ako je čierna škvrnitosť alebo múčnatka. Počas horúcich dní je najlepšie zalievať skoro ráno alebo večer.
Veľký význam má aj mulčovanie. Vrstva kompostu, kôry alebo dobre rozloženého hnoja pomáha udržiavať vlhkosť v pôde, obmedzuje rast buriny a zároveň dodáva rastlinám živiny. Práve mulč odborníci označujú za jeden z najjednoduchších spôsobov, ako podporiť zdravý rast ruží počas leta.
Záhradkári by nemali zabúdať ani na odstraňovanie odkvitnutých kvetov. Takzvané „deadheading“ pomáha rastline sústrediť energiu na tvorbu nových pukov namiesto vytvárania semien. Pravidelné odstraňovanie odkvitnutých kvetov môže predĺžiť obdobie kvitnutia o niekoľko týždňov.
K zdraviu ruží prispieva aj pravidelné prihnojovanie. Keďže ide o rastliny s vysokou spotrebou živín, odborníci odporúčajú používať špeciálne hnojivá určené pre ruže alebo kvalitný kompost. Dostatok živín sa prejaví silnejšími výhonkami aj väčším množstvom kvetov.
Dôležitou súčasťou starostlivosti je aj kontrola škodcov a chorôb. Na ružiach sa často objavujú vošky, ktoré oslabujú mladé výhonky. Odborníci odporúčajú pravidelne kontrolovať listy a v prípade potreby zasiahnuť čo najskôr. Pomôcť môžu aj prirodzení predátori, napríklad lienky.
Napokon netreba podceňovať ani priebežné odstraňovanie poškodených alebo chorých častí rastliny. Dobrá cirkulácia vzduchu medzi výhonkami výrazne znižuje riziko chorôb a podporuje zdravý rast počas celej sezóny.
Odborníci sa zhodujú, že práve kombinácia dostatku slnka, správnej zálievky, mulčovania, prihnojovania a pravidelnej údržby dokáže premeniť bežný ružový ker na dominantu celej záhrady. A keďže jún je považovaný za národný mesiac ruží, práve teraz je ideálny čas venovať im trochu viac pozornosti.