Youtuber Matúš Okajček: Musím byť o krok vpred pred umelou inteligenciou! Preto som sa otestoval

Aká bola tvoja cesta k tvorbe zábavného obsahu na sociálne siete a kanály?

Chcel som si to vyskúšať ako mnoho iných. Vždy som sa považoval za kreatívneho človeka a kamaráti hovoria, že som aj zábavný, takže potenciál tam bol (smiech). Dnes ľudia denne zdieľajú zo svojich životov na sociálne siete hocičo – od jedla až po špinavé ponožky. Len na Slovensku to sú možno milióny príspevkov denne. Ja som si povedal, že tam vyskúšam dávať niečo, čo bude mať nejakú pridanú hodnotu a bude ma to baviť a neskôr možno aj živiť.

Medzi tvoje témy patrí cestovanie, ale venuješ sa aj poučným veciam, ako sú ekológia, boj so závislosťami či finančná gramotnosť. Aké sú ohlasy?

Teší ma, že to, čo tvorím, nachádza odozvu a že to nie je len zábava, ale naozaj môžem prostredníctvom svojich videí a príspevkov ľuďom pomáhať zorientovať sa v dnešnom rýchlom a čoraz zložitejšom svete. Priznám sa, sám sa zamýšľam, kam to všetko vedie...

Ako to myslíš?

Napríklad, pokiaľ ide o môj džob, čo viem robiť tak, že to nevie umelá inteligencia urobiť lepšie? Teda okrem prerábok dodávok na obytné autá, čomu sa tiež venujem (smiech). Čoraz viac obsahu dnes totiž vzniká výlučne ako produkt umelej inteligencie a digitálnych nástrojov – fotky a videá tak zaujímavé, že ďaleko predčia realitu. A v ľuďoch nastáva potom zmätok – čo je pravda a čo nie? A mnoho ľudí to, čo vidí alebo počuje, vníma ako realitu. S týmto aj ja vnútorne bojujem. Chcem byť pripravený na to, čo ma čaká, kam bude smerovať vývoj. Je mi jasné, že to, čo viem dnes, možno už o rok-dva stačiť nebude. A fakt nechcem, aby ma nejaká umelá inteligencia pripravila o prácu a o radosť z tvorby.

A čo s tým teda chceš robiť?

Náhodou na mňa na internete vybehla reklama na projekt Digitálny radca. Nikdy som sa do niečoho takého nezapojil, ale vždy som sa rád učil nové veci, tak som sa prihlásil. A nebolo to úplne márne. Vďaka testom som sa dozvedel o sebe veľa nového – na čo mám danosti, čo sú moje silné aj slabé stránky a čo nového by som sa mohol naučiť a zužitkovať to pri svojej práci. A úplne fajn bol koučing, ktorý som od Digitálneho radcudostal.

Čo si máme pod tým predstaviť?

Normálne, po vyhodnotení testov sa mi ešte venoval odborník na kariéru v IT a prebrali sme možnosti, aké školenia a kurzy by som mohol absolvovať, aby som nadobudol nové zručnosti, ktoré mi pomôžu v budúcej kariére.

Čo nové konkrétne teda skúsiš?

Vraj by bol zo mňa skvelý kybernetický bezpečnostný expert! Tých je na trhu dlhodobo málo a idú na dračku, tí o prácu nebudú mať núdzu ani o desať rokov. Neviem ešte, či skúsim presne toto, alebo sa skôr zlepším ešte v strihu a podobných veciach. A určite to bude aj s použitím umelej inteligencie – nenechám si ňou však vládnuť, ale budem ju využívať. Nech maká nie za mňa, ale pre mňa. Pocit slobody a kreativity si nenechám určite vziať. A som presvedčený, že originalita sa bude vždy ceniť. Keby všetci nechali za seba robiť iba umelú inteligenciu a roboty, aká by to bola nuda!

