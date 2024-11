Odovzdali sme ocenenie „Spolu pre rodinu“ za aktívnu pomoc rodinám v náročných situáciách

Počas slávnostného večera, v rámci každoročnej konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane, bola udelená Cena Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR „Spolu pre rodinu“. Konferenciu organizuje od roku 2001 občianske združenie Úsmev ako dar. Tento rok ju organizovalo v spolupráci s Komisárom pre deti, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Fórom zamestnancov CDR na Slovensku a Fórum zamestnancov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ocenenie „Spolu pre rodinu“ oceňuje významnú pomoc rodinám v náročných životných situáciách, podporu prevencie umiestnenia dieťaťa do zariadenia a aktívnu podporu návratu dieťaťa zo zariadenia do rodinného prostredia.

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič, v zastúpení ministra práce, osobne vyjadril poďakovanie za pomoc a odvedenú prácu, ktorú zamestnanci sociálnoprávnej kurately dennodenne vykonávajú.

„Pre každého z nás je rodina a domov to najprirodzenejšie prostredie. Som presvedčený, že každé jedno dieťa si zaslúži byť milované a akceptované, nech prichádza z akýchkoľvek sociálnych podmienok. Pomôcť dieťaťu znamená pomôcť celej rodine. Aj toto ocenenie s názvom SPOLU PRE RODINU to hovorí jasne - spoločne vytvárate pomyselnú podpornú sieť v prospech ohrozených rodín a ich detí a pomáhate im pri riešení náročných životných situácií. Je to predovšetkým tímová práca, ktorá si bezpochyby zaslúži naše uznanie.“

Ocenenie Spolu pre rodinu (pôvodne nazvané Z detského domova do rodiny) je udeľované za významnú pomoc rodinám, a to kolektívom centier pre deti a rodiny, oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a iným spolupracujúcim subjektom za mimoriadne zásluhy pri adresnej podpore a pomoci rodinám s cieľom prevencie umiestnenia dieťaťa do zariadenia, ako i aktívnej podpore návratu dieťaťa zo zariadenia do rodinného prostredia.

Príkladnú spoluprácu a tímovosť oceňuje aj Emília Chovancová Bezáková, predseda SP DDD Úsmev ako dar „Každá zo zaslaných nominácií bola o pozitívnom príbehu a šťastnom konci. Tento rok sa komisia rozhodla odporučiť tri nominácie, v rámci ktorých bolo ocenených 13 subjektov. Okrem toho, že tieto subjekty efektívne a adresne využili širokú škálu opatrení, ktoré ponúka zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, sú výnimočné tým, že môžu byť inšpiráciou v oblasti intenzívnej tímovej spolupráce, nakoľko preukázali, že ak sa spoja všetci, ktorí majú svoje zodpovednosti aj kompetencie, ak dokážu spolupracovať so spoločným cieľom, tak dokážu byť pre deti a ich rodiny významným zdrojom pomoci a podpory. Okrem toho, výborná a intenzívna spolupráca týchto subjektov naďalej pokračuje aj v ďalších prípadoch.“

Prvá rodina sa ocitla v ťažkej a neriešiteľnej situácii z dôvodu dlhodobej finančnej tiesne. Život v schátranom domčeku s rozpadajúcou sa strechou a rozbitými oknami už nebol vhodný pre štyri maloleté deti a ich matku. Deti vynechávali školu, lebo sa im spolužiaci posmievali, že sú špinavé. To bol jeden z vážnych dôvodov, kedy hrozilo deťom, že budú odlúčené od matky a rodina sa rozpadne. Ocenenie dostali:

Oddelenie sociálnoprávnej právnej ochrany detí a sociálnej kurately, detašované pracovisko Kráľovský Chlmec CDR Veľké Kapušany Mesto Kráľovský Chlmec Apoštolská cirkev

Druhá rodina žila v nehygienických a nevhodných podmienkach, rodičia boli nezamestnaní a nedostatočne sa starali o deti. V rodine boli však silné citové väzby, záujem rodičov o deti a silná túžba detí po domove. Z toho dôvodu sa zrealizovala prípadová konferencia s úspešným koncom.

V súčasnosti deti vyrastajú v skromných podmienkach, ale spokojné a šťastné, že môžu byť s rodičmi, ktorí sa zmobilizovali a ukázali, že im na deťoch záleží. Všetky zainteresované subjekty svojím podielom prispeli k aktivizácii rodičov a tým zabránili pobytu maloletým deťom v ústavnom zariadení. Ocenenie dostali:

CDR DRaK Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou, Oddelenie sociálnoprávnej právnej ochrany detí a sociálnej kurately Obecný úrad Rudlov

Otec s desiatimi deťmi sa ocitol na pokraji svojich síl, nedostatočné ekonomické a bytové podmienky nedovoľovali otcovi adekvátne sa postarať o svoje deti. Deti sú otcom milované, ale zanedbávali školskú dochádzku a hrozilo ich vyňatie. Koordinátor Stretnutia rodinného kruhu zmobilizoval a presvedčil k spolupráci na záchranu rodiny všetky zainteresované subjekty, rodinu zastabilizovali a v súčasnosti je pod odborným sprevádzaním. Ocenenie dostali:

CDR Martin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately CDR Bytča Mesto Žilina Nadácia Žilinského samosprávneho kraja OZ Návrat

„Sme poctení, že prostredníctvom tohto ocenenia môžeme upriamiť pozornosť na výkon obetavej práce ľudí pracujúcich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí na Slovensku. Ocenené tímy mimoriadnym spôsobom prispievajú k zefektívneniu systému práce s ohrozenými rodinami a k podpore adresnej tímovej spolupráce pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Práca v tejto oblasti býva veľmi náročná, oni ju však vykonávajú stabilne, dlhodobo, tímovo, s jasnou víziou, nad rámec svojich povinností, pričom majú odvahu ísť aj do nových vecí. Svojim príkladom, ľudským prístupom i výsledkami môžu byť inšpiráciou pre ostatných kolegov v systéme sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Avšak treba dodať, že naša organizácia si váži prácu všetkých ľudí v tomto prostredí.“, vyjadrila sa Emília Chovancová Bezáková, predseda SP DDD Úsmev ako dar.

