Záujem o duálne vzdelávanie s dm drogerie markt stále rastie

V školskom roku 2024/2025 sa pre duálne vzdelávanie s dm drogerie markt rozhodlo 134 žiakov. Z toho 33 prvákov, čo je o 10 % viac než v minulom roku. Stále vyššie čísla sú dôkazom toho, že práca v obchode je aj naďalej nenahraditeľná a pre mladých ľudí atraktívna. dm drogerie markt sa venuje duálnemu vzdelávaniu v oblasti obchodu už viac než 13 rokov a investícia do rozvoja tejto oblasti prináša výsledky.

Dualisti dm naberajú skúsenosti v troch odboroch. V dvoch z nich, Obchodný pracovník a Asistent predaja, sa budúci absolventi pripravujú na prácu v prevádzke. V týchto odboroch študuje 84 % žiakov. Ďalším je Obchodná akadémia, v ktorom študuje 21 žiakov. Absolventi tohto zamerania sa pripravujú na prácu pre centrálne rezorty spoločnosti dm drogerie markt. Duálnym vzdelávaním sprevádza študentov až 185 spolupracovníkov dm, ktorí získali certifikát inštruktora. Sú im počas štúdia intenzívne nápomocní a sú odborným garantom.

Počet dualistov v predajniach a centrálnych rezortoch dm je v pomere ku všetkým spolupracovníkom zo sektora obchodu najvyšší. Ich zastúpenie tvorí až 5,6 %. Znamená to, že pri počte viac ako 2 500 spolupracovníkov (ku dňu 31.10.2024) dm drogerie markt v rámci celého Slovenska pôsobí v prevádzkach a v centrále spolu 134 žiakov.

„Do projektu duálneho vzdelávania máme zapojených 14 stredných odborných škôl v rámci celého Slovenska a jednu Obchodnú akadémiu v Bratislave. Tento rok chceme intenzívne pracovať na tom, aby sme do systému zapojili aj ďalšie stredné školy v regiónoch a rozšírili tak možnosti pôsobenia napríklad v trnavskom a žilinskom kraji. Na druhej strane stále cítime, že je tu priestor pre ďalšiu edukáciu verejnosti o možnostiach a výhodách duálu,“ vyjadril sa Marcel Blaščák, manažér duálneho vzdelávania dm drogerie markt zodpovedný za spoluprácu so školami a inštitúciami.

Študenti budú po novom hodnotení slovne

Tento rok prichádza aj zmena v hodnotení študentov. Budú hodnotení slovne, čo je pre nich mimoriadne dôležitá spätná väzba s vyššou pridanou hodnotou, než je samotné známkovanie. Dualista by mal vďaka slovnému hodnoteniu veľmi presne vedieť, na čom má pracovať. Lepšie si zadefinuje svoje individuálne ciele a konkrétne opatrenia na ich dosiahnutie. „Tento prístup vytvára priestor na rozhovor so študentom o jeho vedomostiach a zručnostiach. O silných stránkach, ktoré ho robia výnimočným. Ale aj o tých, ktoré ešte potrebuje rozvíjať a zlepšovať. Nový systém klasifikácie umožní venovať sa študentom individuálne. Chceme, aby sa každý z nich cítil podporovaný a aby si uvedomil svoj potenciál,“ vysvetlil Marcel Blaščák.

Okrem praxe zažijú študenti viaceré spoločné workshopy rozvíjajúce ich mäkké zručnosti

Okrem tradičného získavania praktických skúseností z praxe v predajni a v centrále majú študenti možnosť každoročne získať potrebné zručnosti v rámci zaujímavých workshopov.

Prváci z celého Slovenska absolvujú trojdňový workshop Spoločný deň, v rámci ktorého sa medzi sebou spoznajú a získajú užitočné informácie o filozofii spoločnosti dm, jej fungovaní a pilieroch spolupráce. Počas školského roka ich čaká aj Exkurzia do centrálneho skladu.

Druháci a štvrtáci zažijú workshop s názvom Ako rozvíjať svoje JA. Stretnutia v sebe spájajú osvojenie si zručností ako napríklad kritické myslenie, prácu s emóciami, tvorenie zdravých vzťahov, posilňovanie sebadôvery a uvedomenie si vlastnej seba hodnoty. Študenti sa okrem iného učia, ako môžu jednoduchšie riešiť prípadné konflikty.

V máji sa dualisti môžu tešiť na interaktívny workshop Učíme sa od včiel. Priamo vo včelíne majú možnosť vidieť, prečo sú včely pre spoločnosť a život na zemi dôležité. Zo včelieho vosku si vyrobia sviečky alebo obrúsky na potraviny.

Tretiakov čaká divadelný workshop ZáŽiTo(k) pod vedením známeho režiséra Silvestra Lavríka. Scenár divadelného predstavenia ako aj samotnú tému vytvárajú dualisti v spolupráci s ním počas spoločného týždňa. Po štrnástich dňoch, kedy ich príprava pokračuje na individuálnej úrovni, sa stretávajú a predstavia svoje dielo pozvaným hosťom.

„Na tento workshop si spomínam najradšej. Bol plný emócií a vystúpenia z komfortnej zóny. Nikdy predtým som na divadelných doskách nestála a ten potlesk na záver bol nezabudnuteľný,“ povedala o workshope Diana Grznáriková, študentka 4. ročníka dm duálu. „Tento rok ma čaká maturita. Samozrejme, že sa aj trochu bojím, ale viem, že to zvládnem. Ak sa obzriem späť a spomeniem si, aká som bola ako prváčka hanblivá a bála som sa komunikovať s ľuďmi... dnes cítim, že som osobnostne prešla veľkou zmenou a som za to vďačná. Pre mňa je duál skvelou kombináciou teórie a praxe s množstvom benefitov.“

Ďalšou fázou rozvoja duálneho vzdelávanie v dm je vznik odboru IT

Duálne vzdelávanie v dm sa tento školský rok pripravuje na ďalšiu fázu rozvoja. „Už budúci školský rok plánujeme rozšíriť ponuku duálneho vzdelávania v dm aj o sféru IT. Cítime, že nám chýbajú kvalifikovaní ľudia z tejto oblasti. Už sa nám osvedčilo vychovávať si budúcich členov tímu. V dnešnej digitálnej dobe potrebujeme IT kolegov kvôli technickej podpore v centrále a v predajniach. Nemôžeme sa už spoliehať iba na trh práce,“ skonštatoval Marcel Blaščák. Študenti budú pôsobiť v centrále spoločnosti dm.

dm duálne vzdelávanie je program pre každého bez rozdielu

Pre dm je samozrejmosťou ponúkať možnosť vzdelávať sa všetkým - aj mladým ľuďom z rómskych osád. „Dlhodobo sa snažíme do spoločnosti priniesť iný pohľad na vnímanie potreby vzdelávať sa. Už niekoľko rokov vytvárame príležitosti na vzdelanie aj pre mladých ľudí. U nás majú možnosť zapojiť sa do študijného procesu v učebnom odbore Asistent predaja a po troch rokoch úspešného štúdia získať výučný list,“ vysvetlil Marcel Blaščák a dodal: „Práca s komunitou je behom na dlhé trate a je mimoriadne náročná, ale dôležitá. Snažíme sa ich viesť a dať im príležitosť, ale nie sme zástancami žiadnych úľav ani špeciálnych výnimiek. Skratky vo vzdelávaní a pripravenosti do života nikdy nefungujú.“

Zoznam škôl a viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdu záujemcovia na www.dm-dual.sk

