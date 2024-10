Pozor na podvodníkov! Ľudmila Swanová varuje seniorov pred telefonickými útokmi!

(Zdroj: Ľudmila Swanová)

Neznámy hlas ju chcel zmanipulovať

Jedného dňa sa jej telefón rozozvučal a na druhej strane sa ozval neznámy mužský hlas, ktorý tvrdil, že volá z policajného riaditeľstva. „Váš syn mal autonehodu,“ začal dramaticky hovoriť. „V prvom momente ma úplne zamrazilo,“ priznala Swanová, ale takmer okamžite sa jej v hlave rozsvietil varovný signál. Spomenula si na podobnú situáciu, ktorú kedysi hrala vo filme, kde podvodníci volali nič netušiacej babke. „Všetko mi to prebehlo hlavou v sekunde,“ spomína herečka.

Namiesto paniky sa rozhodla konať rýchlo a konfrontovala podvodníka priamo: „Čo ja s tým mám spoločné?“ Na chvíľu nastalo ticho a potom prišla ešte drzejšia odpoveď: „No, aby ste mu vystrojili pohreb!“ V tom momente jej bolo jasné, že ide o podvod. Okamžite zodvihla telefón a zavolala svojmu synovi, aby si overila, či je živý a zdravý. Jej rozumné konanie a následná reakcia podvodníka odzbrojili.

Swanová varuje seniorov: „Nikdy neverte všetkému, čo počujete cez telefón!“

Táto skúsenosť ju nielen vystrašila, ale otvorila jej oči, aké ľahké je padnúť do pasce šikovných podvodníkov. „Podvodníci využívajú šokové taktiky – naliehavosť, hrozby a vytváranie stresu,“ vysvetľuje sympatická herečka. „Často sa vydávajú za pracovníkov bánk, polície či nemocníc. Mnohí seniori, zmätení a vystrašení, uveria ich klamstvám,“ pokračuje.

Policajné štatistiky hovoria za všetko – len minulý rok bolo na Slovensku zaznamenaných 186 prípadov telefonických podvodov, ktoré spôsobili škody vo výške viac ako 2,2 milióna eur. Mnohé obete sú práve seniori, ktorí sa v dnešnom digitálnom svete ťažšie orientujú a nemajú dostatok informácií o podvodných praktikách.

Telekom v boji proti podvodníkom: Pomoc pre seniorov je na ceste!

Nie je to však len Ľudmila Swanová, kto sa snaží varovať starších ľudí pred podvodníkmi. Spoločnosť Slovak Telekom už niekoľko rokov vedie aktívnu kampaň na podporu digitálnej bezpečnosti seniorov. „Radi by sme pomohli seniorom cítiť sa bezpečne v používaní digitálnych technológií. Naša nová iniciatíva môže povzbudiť aj členov rodiny, najmä deti a vnúčatá, aby podporili svojich starších príbuzných v schopnosti brániť sa pred podvodnými hovormi. Je to tiež dôležitý spôsob, ako prispievame k digitálnej inklúzii, ktorá nakoniec obohacuje spoločnosť ako celok,“ hovorí Melinda Szabó, generálna riaditeľka Slovak Telekom.

Kampaň Telekomu zahŕňa distribúciu informačných letákov, ktoré pomáhajú seniorom lepšie porozumieť, ako v prípade podozrivého telefonátu reagovať. Tieto letáky budú k dispozícii v predajniach, ale rozdávať ich budú aj technici priamo v domácnostiach. Súčasťou osvetovej kampane je aj séria informačných videí s herečkou Ľudmilou Swanovou, ktorá sa takmer stala obeťou podozrivého telefonátu, avšak svojou ostražitosťou ho dokázala zvládnuť.

Granty na podporu seniorov: 50 000 eur pre ich digitálnu bezpečnosť

Telekom ide ešte o krok ďalej. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis už po štvrtýkrát vyhlasuje grantový program s názvom „Zrelí na dobu digitálnu“, ktorý podporuje projekty zamerané na zlepšenie digitálnych zručností seniorov a ich ochranu pred kybernetickými hrozbami.

„Od svojho vzniku sme podporili sumou takmer 160 000 € projekty z celého Slovenska, ktoré pomohli viac ako 4 000 seniorom získať nové zručnosti a sebavedomie pri používaní digitálnych technológií. Takéto projekty jednoznačne pomáhajú začleneniu seniorov do doby, ktorej nepochybne patrí prívlastok digitálna.,“ uvádza Tatiana Švrčková, senior špecialistka CSR v Slovak Telekom.

Tipy, ako zvládnuť podvodný telefonát

Nekontaktujte podvodníkov späť: Ak dostanete podozrivý telefonát, nikdy nevolajte späť na číslo, z ktorého vám volali. Overte si informácie: Ak vám niekto tvrdí, že je z polície, banky alebo inej inštitúcie, zavolajte na oficiálne číslo tejto inštitúcie a overte si to. Nedávajte osobné údaje: Nikdy neposkytujte svoje osobné údaje, bankové údaje alebo heslá cez telefón ani aplikáciu. Nenechajte sa zastrašiť: Podvodníci často používajú taktiky zastrašovania. Zachovajte pokoj a overte si informácie. Informujte príbuzných: Ak máte podozrenie, že ste sa stali obeťou podvodu, okamžite informujte svojich príbuzných alebo dôveryhodné osoby. Kontaktujte políciu: Ak máte podozrenie na podvod, kontaktujte políciu a nahláste incident.

Zostaňte informovaní a v bezpečí

Ak máte vo svojom okolí seniora, ktorý sa obáva podvodníkov alebo sa cíti stratený v digitálnom svete, neváhajte mu pomôcť. Swanová so Slovak Telekomom ponúkajú nielen rady, ale aj praktickú pomoc. Na stránke www.enter.study/svet-seniorov nájdete videá, v ktorých herečka a seniorka Swanová osobne radí, ako sa brániť proti podvodníkom. Nezabúdajme, že každá rada môže pomôcť predísť veľkým problémom.

Varovanie pre seniorov

Podvodníci útočia stále sofistikovanejšími metódami. Buďte pripravení a hlavne opatrní, aby vás neoklamali. Vždy si overte pravdivosť informácií, ktoré počujete cez telefón!

