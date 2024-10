Vrstvite ako influencerka!

Neviete odtrhnúť oči od originálnych jesenných stylingov, v ktorých influenceri hviezdia na svojich sociálnych sieťach? Ukážeme vám, ako si vyskladať elegantné jesenné kombo, ktoré vás nezruinuje!

Influencerka @nataliabucakova patrí medzi tie z vás, ktoré sa už „cozy“ obdobia nevedeli dočkať. Jeseň totiž neznamená len obliecť sa tak, aby ste neprechladli a nezmokli. Dá sa ňou preplávať s pumpkin spice latte v ruke aj absolútne elegantne. Top kúsky, z ktorých vyčarujete tú pravú jesennú eleganciu nájdete v HalfPrice za super ceny!

Má jesenné vrstvenie pravidlá?

Ako už samotné slovo naznačuje, pri vrstvení pôjde o hru s dvomi a viac vrstvami oblečenia. Hoci je najspodnejšia vrstva vo výslednom outfite najmenej viditeľná, dajte si záležať už na nej – budete ju mať najbližšie k pokožke. Voľte prírodné, ideálne jednofarebné tričká, tielka, pančuchy a legíny z kvalitných materiálov.

„Šou“ roztočte pri ďalšej vrstve, pri ktorej vám stačí zapamätať si jednoduché pravidlo: pri rôznofarebnom vrchnom a spodnom diele oblečenia voľte podobné alebo rovnaké textúry. Vyšantiť sa môžete pri monochromatickom outfite, ktorému množstvo textúr naopak urobí dobre.

Vrchnú vrstvu voľte tak, aby vás ohriala, no zároveň ladila so zvyškom stylingu. Natália si vybrala vestu a blejzer značky GUESS. Za oba kúsky dokopy zaplatila len 150 €. V HalfPrice nebudete mať o kvalitné značkové jesenné oblečenie z hrejivých materiálov núdzu. Vyblázniť sa môžete aj na doplnkoch – aj keby ste v tejto sezóne investovali len do jedného kabátu, stále inú vizáž dosiahnete vďaka šálom či pokrývkam hlavy. Možno si trúfnete aj na klobúk, ako Natália Bučáková.

Keď ste fanúšičkami pečených gaštanov, horúcej čokolády a šuchotania jesenných listov pod nohami, príďte sa do jesenných dní obliecť absolútne štýlovo v predajniach HalfPrice. Podarí sa vám to už do 200 € - podobne, ako to zvládla influencerka Natália Bučáková. „Tento outfit som si vybrala, pretože mám rada elegantné a ľahko kombinovateľné kúsky v šatníku." Celkový look doladila koženou kabelkou Gino Rossi za 65 €.

Čím je HalfPrice výnimočný?

HalfPrice je miesto, kde každý môže zažiť vzrušenie z objavovania jedinečných pokladov známych svetových značiek. Ponuka kvalitných kúskov zo sortimentu oblečenia, obuvi pre ženy, deti i mužov, bytových doplnkov, športových potrieb, batožiny, hračiek či drobností pre domácich miláčikov je v obrovských predajniach plných nečakaných módnych prekvapení rovnako rozmanitá ako zákazníci HalfPrice.

Príďte si aj vy nájsť do predajne HalfPrice neprehliadnuteľné značkové kúsky. Cien, ktoré vás budú ešte dlho bolieť sa naozaj báť nemusíte. Všetko, po čom vám vaša módna duša zapiští nájdete v predajniach HalfPrice aj v sezóne jeseň/zima 2024.

