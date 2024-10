Oneness Festival predstavil Slovákov na pôde Lincoln Center

(Zdroj: Oneness Festival)

V nedeľu 22. septembra sa na pôde prestížneho Lincoln Center for the Performing Arts v New Yorku uskutočnil tretí ročník Oneness Festivalu a jeho programu Slovaks in Concert. Myšlienka týchto podujatí je úplne jedinečná a originálna: predstaviť slovenských umelcov v centre jazzového diania – New Yorku a konfrontovať ich so svetovou špičkou. Výnimočný večer slovenských umelcov v priestoroch Lincoln Center sa mohol uskutočniť aj vďaka spolupráci s Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v New Yorku.

Podujatie Slovaks in Concert patrí bezpochyby k najväčším a najintenzívnejším v rámci slovenskej kultúrnej diplomacie. Festival sa zameriava na export slovenských umelcov a na ich ukotvenie a presadenie sa v medzinárodných kontextoch. Uplynulé ročníky dali za pravdu organizátorovi Martinovi Valihorovi, ktorý každým rokom posúva pôvodný nápad kvalitatívne dopredu. Miestami konania prvých dvoch ročníkov Slovaks in Concert (2020 a 2022) bola reprezentatívna Carnegie Hall a komornejšie koncerty Oneness Festivalu prebiehali v newyorských kluboch. Dejiskom aktuálneho tretieho ročníka Oneness Festivalu / Slovaks in Concert bola mekka súčasného umenia – Lincoln Center for the Performing Arts v New Yorku, konkrétne Alice Tully Hall. „Lincoln Center nie je budovou, ale predovšetkým najprestížnejšou kultúrnou americkou inštitúciou,“ dodáva Martin Valihora. „Významom by sme ju mohli prirovnať k Národnému divadlu, keďže Lincoln Center je sídlom Metropolitnej opery, Newyorských filharmonikov, New York City Ballet alebo napríklad Juilliard School. Práve tu dostali slovenskí umelci možnosť verejnej prezentácie nie v rámci uzavretej akcie, ale regulárneho podujatia zaradeného do programu Lincoln Center. Náš prvý exportný festival na tejto adrese je určite historicky najvýznamnejším podujatím v rámci kultúrnej diplomacie aké tu doteraz bolo a vnímam jeho obrovský potenciál.“

(Zdroj: Oneness Festival)

K zviditeľneniu Oneness Festivalu / Slovaks in Concert pomohlo aj to, že prebehol počas Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov a svojou účasťou ho podporil aj prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini spolu s členmi vládneho kabinetu. Výnimočný večer sa mohol uskutočniť vďaka spolupráci s Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v New Yorku a podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, pričom Slovensko bolo jedinou krajinou s verejným podujatím takéhoto druhu v rámci Valného zhromaždenia OSN. Práve tím Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v New Yorku pod vedenímzásadne napomohol pri realizácii tohto prestížneho a organizačne náročného podujatia.

(Zdroj: Oneness Festival)

Tretiemu ročníku Oneness Festivalu dodala punc účasť svetovej hudobnej hviezdy – kontrabasistky, speváčky a skladateľky. Jej meno sa dnes objavuje v spojitosti s legendami ako Herbie Hancock či Wayne Shorter a nápaditosť i premiešavanie tých najrôznorodejších elementov priniesli mladej umelkyni päť ocenení Grammy (v kategóriách Best New Artist, Best Jazz Instrumental Album a Best Jazz Vocal Album) a celkovo 11 nominácií. Jej vystúpeniu predchádzali projekty vedené slovenskými hudobníkmi. Lučenecký rodák, klavirista, má za sebou úspešný rok na Manhattan School of Music a sériu ocenení (bol semifinalistom Herbie Hancock Institute of Jazz International Piano Competition v New Yorku – najprestížnejšej svetovej jazzovej súťaže). Na pódiu Alice Tully Hall predstavil Bartuš svoje nové americké trio s kontrabasistoma bubeníkomvysvetľuje Martin Valihora.

Zobraziť galériu (6) (Zdroj: Oneness Festival) Vynikajúci dojem zanechalo aj vystúpenie trinásťročného basgitaristu Arona Hodeka z Komárna, ktorý sa spolu s bratom a bubeníkom Davidom Hodekom predstavil po boku jedného z najvyhľadávanejších klaviristov súčasnosti, Jamesa Franciesa. Franciesovo meno sa v posledných rokoch skloňuje najmä v spojitosti s Patom Methenym a Chrisom Potterom, no jeho štýlovo-žánrovú prispôsobivosť využívajú aj osobnosti z iných hudobných svetov. K trojici sa pripojil Matthew Stevens, ktorý za svoje producentské aktivity získal viaceré ocenenia Grammy a je dvorným gitaristom hlavnej hviezdy večera, Esperanzay Spalding. „Dôkazom, že náš festival má čoraz väčší kredit, je aj povedomie o ňom,“ dodáva Martin Valihora. „Už niekoľko dní pred jeho začiatkom som zachytil zmienky v newyorských umeleckých kruhoch a dôkazom bola nielen naplnená sála, ale aj množstvo prestížnych hostí, ktorí sa prišli pozrieť na slovenských umelcov – spomeniem rešpektovanú speváčku a herečku Willow Smith, dcéru herca Willa Smitha alebo tiež Rileyho Glaspera, syna legendárneho klaviristu a producenta Roberta Glaspera, ktorý si prišiel vypočuť Arona Hodeka. Aj toto všetko poukazuje na to, že svet nás vníma oveľa veľkorysejšie, ako sa vnímame sami...“

(Zdroj: Oneness Festival)

Slovensko je skutočne nádhernou krajinou, ktorá má okrem prírodných bohatstiev aj množstvo výnimočných talentov a Onesness Festival, ako aj podujatie Slovaks in Concerts, sú toho dôkazom. Jedinečné osobnosti v mnohých oblastiach s ambíciou reprezentovať Slovensko vo svete sú práve pokladom, ktorý by sme mali zveľaďovať a podporovať.

