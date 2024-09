Snívajte vo veľkom, spite vo veľkom! Polhodinu pre rodinu tentoraz zamerajte na kvalitný čas pred spaním

(Zdroj: LEGO)

Skupina LEGO Group uviedla minulý rok na trh nové stavebnice s názvom LEGO® DREAMZzz™, ktoré vychádzajú zo sily snov a sú vytvorené pre deti, aby rozvíjali svoju kreativitu a predstavivosť. V rámci celoročnej iniciatívy Polhodinu pre rodinu sa teraz spoločnosť LEGO zamerala na kvalitný rodinný čas pred spaním. V spolupráci so spánkovou odborníčkou Annou Růžičkovou a detskou psychologičkou Máriou Tóthovou Šimčákovou prináša užitočné tipy pre rodičov, ako čo najlepšie pripraviť deti na spánok. Pretože kto spí vo veľkom, vo veľkom tiež sníva.

Podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti LEGO Group, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 1 000 detí vo veku 6 - 12 rokov z Českej republiky vyplýva, že viac ako dve z troch detí (70 %) veria, že ich sny prinášajú výhody aj do ich reálneho života. S týmto tvrdením súhlasí 70 % rodičov a viac ako tri štvrtiny z opýtaných (79 %) si uvedomujú, že hovoriť s deťmi o ich snoch môže výrazne prispieť k zvýšeniu ich kreativity v živote. Pre kvalitné sny je však potrebné mať aj kvalitný spánok.

Hra pred spaním zlepšuje kvalitu spánku – stačí aj polhodina spoločného hrania s deťmi

Aj jednoduché rituály môžu mať veľký vplyv na kvalitu spánku. Keď deti dokončia školské úlohy skôr, je pre nich jednoduchšie dostatočne sa uvoľniť pred samotným spánkom. Výmenou elektronických zariadení za stolové hry alebo kocky LEGO sa dostanú von z digitálneho sveta, ktorý drží náš mozog v pohotovosti, a môžu konečne spomaliť.

Hranie sa so stavebnicami LEGO DREAMZzz je ideálnou aktivitou, ktorej sa deti môžu venovať pred spaním. Čas strávený hraním zároveň ovplyvňuje aj detské sny. Venovať Polhodinu pre rodinu spoločnému hraniu pred spaním môže výrazne ovplyvniť, čo sa deťom počas noci bude snívať. Počas stavania môžu zvedavo a ľahko preskúmavať svet snov. Nové stavebnice LEGO DREAMZzz zoznámia deti so svetom snívania tým najlepším spôsobom. Pre rodičov je spoločná hra pred spaním zase momentom, kedy sa s dieťaťom môžu o snoch rozprávať a zisťovať, aký majú vplyv na kvalitu ich spánku.

Desať tipov pre kvalitný detský spánok od spánkovej terapeutky

Spánková konzultantka Anna Růžičková, ktorá pomáha rodičom riešiť najčastejšie problémy so spánkom a pochopiť detské spánkové potreby, odporúča niekoľko jednoduchých krokov, ktoré môžu rodičia urobiť pre dobrý a kvalitný detský spánok:

Elektroniku by sme mali odložiť minimálne 60 minút pred spaním. Deti nemajú radi úplnú tmu. Do izby im môžete dať nočné svetielko (bez modrej zložky). Pre pokojný spánok detí začnite s hygienou a ostatnými večernými činnosťami v dostatočnom predstihu. Pohodový večer sa musí začať pokojnou činnosťou oveľa skôr ako sa ide spať. Nezabudnite, že večer chcú deti našu pozornosť. Doprajte im pri uspávaní a spánku podporu pre pocit bezpečia. Ak vaše dieťa bojuje so zlými snami, nehovorte o nich tesne pred spaním. Skúste s nimi skôr spomínať na príjemne a veselé zážitky a hry zo dňa. Ráno môžete využiť hry, napríklad s kockami LEGO alebo kreslenie na to, aby vám dieťa popísalo, čo sa mu snívalo. Nezľahčujte a nevysmievajte sa jeho strachom. Nočné mory môžu byť v spojení s detskou fantáziou naozaj výrazné. Počas dňa potrebuje dieťa veľa svetla. Ideálne je ukázať mu nový krásny deň hneď po prebudení. Pobyt vonku je potrebný pre energiu dieťaťa, ale aj pre jeho dobrý spánok. Zamerajte sa aj na kvalitne strávený spoločný čas. Polhodinu na hru s deťmi si vieme nájsť každý deň.

Podporujte detskú kreativitu cez sny

Odborníci zdôrazňujú význam snívania, ktoré môže inšpirovať deti k vnímaniu seba aj udalostí vo svete a posilňovať detskú sebadôveru za ich tvorivé schopnosti. Hoci si nie každé dieťa pamätá svoje sny každú noc, neznamená to, že nesníva.

Ak sa chceme viac ponoriť do snov našich detí, vytvorme snový denník a spoločne sny kreslime alebo píšme. Rozprávajme sa o farbách, postavách a miestach, ktoré si pamätáme, a diskutujme o tom, čo by sme zmenili alebo zachovali. Kladenie otvorených otázok a umožnenie deťom farbisto popísať svoje sny vlastnými slovami je najlepší spôsob, ako prejaviť záujem o ich svet.

„Deti sa často sťažujú na desivé sny a obrazy, ktoré im v noci nedovolia dobre spať a zo snov sa budia. Pred spaním by dieťa malo zažívať príjemné chvíle, nerozrušiť sa hnevom či strachom, práve naopak. Hľadajte spolu s ním zaujímavé imaginácie, vizuálne obraz, predstavy, ktoré si môže premietnuť do svojich snov. Malé dieťa potrebuje konkrétne príklady: „Predstav si, že sa hráš so svojim dinosaurom. Čo robí?“ Dajte mu priestor vymyslieť si vlastné zvieratko, ktoré mu pomôže zaspať. Prípadne mu pripomeňte jeho obľúbené minifigúrky zo stavebníc LEGO,“ radí uznávaná detská psychologička Mária Tóthová Šimčáková.

LEGO® DREAMZzz™ Cooper a jeho robotický dinosaurus C-rex (71484)

Rozvíjajte fantáziu detí so stavebnicou LEGO® DREAMZzz™ (71484) Cooperov robotický dinosaurus C-Rex (71484). Zloduchovia z nočných môr ukradli Sandmanovu vežu a uväznili ju v pohári snov! Zoey a Cooper ju musia získať späť. Deti im pomôžu tým, že Cooperovo vrakovisko premenia na akčný model T-rexa alebo pterodaktyla s pohyblivou hlavou, cvakajúcou čeľusťou, nebezpečným chvostom a dvojitými vystreľovačmi. Zoey a Cooper, ich temní dvojníci Doey a Dooper a figúrka Sneaka dodávajú hre na dynamickosti. Súčasťou sady je aj návod na stavanie s príbehom, ktorý podnecuje detskú predstavivosť a kreativitu.

