Ako vytvoriť štýlový outfit pomocou dámskych viest?

Dámska vesta je kúsok, po ktorom by ste mali siahnuť a zaradiť ho do vášho šatníka. Nielenže zahreje, ale aj príjemne prekvapí pri tvorbe niekoľkých štýlových outfitov, v ktorých budete vyzerať skvele. Čítajte ďalej a inšpirujte sa našimi tipmi.

Dámska vesta – praktický kúsok do každého šatníka

Dámska vesta je univerzálnym kúskom, ktorý oceníte nielen počas prechodného obdobia. Pre všetky milovníčky vrstvenia v obliekaní je must have kúskom. Nielenže dodá jednu vrstvu navyše, ale vďaka nej dokážete premeniť obyčajný outfit na štýlový. Ľahko sa kombinuje s ostatnými kúskami šatníka. Hodí sa tak k nohaviciam ako aj k sukni či šatám. Viete si pod ňu obliecť tričko, košeľu alebo hrubšie kúsky, akými je mikina, sveter či rolák. Je to vďačný kúsok aj kvôli tomu, že ľahko ju skombinujete s doplnkami. Môžete si k nej obuť tenisky, mokasíny, členkové čižmy. Celkový outfit sa nemusíte báť doplniť kabelkou alebo ruksakom. Je to len na vás a vašich preferenciách, či vďaka nej vytvoríte športový alebo športovo-elegantný outfit.

Pri výbere dámskej vesty sa môžete zamerať na rôzne kritériá. Čo vás osloví ako prvé? Farba, materiál, strih? Na https://www.sinsay.com/sk/sk/zena/odevy/saka-a-kabaty/vesty nájdete pestrú pestrú ponuku dámskych viest. K dispozícii sú rôzne dĺžky, od tzv. crop, do pása až po dlhé modely. Zamerajte sa na celkový dizajn a vyberte si čomu dáte prednosť – hladké alebo s prešívaním, so spevneným golierom alebo s kapucňou? Všímajte si detaily, na ktorých tiež záleží. Potrebujete model s vreckami alebo bez nich? Páči sa vám kombinácia materiálov alebo skôr preferujete len jeden vami obľúbený materiál?

Nebojte sa kombinovať a myslite na to, že obliekanie má byť zábavou a prinášať vám potešenie. Pred výberom vesty si len zhodnoďte s čím všetkým ju viete nosiť a kombinovať. Pokojne si vyberte svoje veci zo šatníka a pusťte sa do skúšania a kombinovania. Budete sami prekvapení, čo všetko sa dá vykúzliť s dámskou vestou.

Tip: Stavte na neutrálne farby na dámskych vestách, vďaka čomu bude tento kúsok ľahko kombinovateľný. Pokiaľ vám bude chýbať farba či vzor, viete sa vyhrať s doplnkami, akými je šatka do krku, klobúk alebo kabelka.

Štýlové outfity s dámskou vestou

Vytvorte si spolu s nami štýlové outfity na každý deň.

Deň prvý

Oblečte si pohodlné športové legíny, na vrch si dajte tričko, mikinu, obujte si tenisky a doplňte tento outfit dámskou vestou.

Tip: Legíny aj mikinu si oblečte v jednej farbe a takto monochromatický look buď farebne dolaďte vestou alebo oblečte si vestu v kontrastnej farbe, čím zvýraznite celkový outfit.

Deň druhý

Dôkazom toho, že vesta sa dá pokojne nosiť aj so šatami, sú mikinové šaty. Doplňte ich už len mokasínami a ak máte jednofarebné šaty, vyhrajte sa s farebnými alebo vzorovanými pančuškami. Príjemný outfit aj do sychravejších dní, čo poviete?

Deň tretí

Tak ako šaty aj sukňa sa dá pekne skombinovať s vestou. Oblečte si napríklad teplejšiu sukňu, k nej rolák, doplňte vestou, členkovými čižmami a môžete vyraziť.

Deň štvrtý

Klasická kombinácia - džínsy a biela košeľa snáď nikdy nevyjdú z módy. Nebojte sa doplniť tento outfit dámskou vestou, vďaka čomu vytvoríte štýlový a pohodový outfit do jarného či jesenného počasia.

Deň piaty

Pre milovníčky športovo-elegantného štýlu, ktoré majú radi elegatné ale aj pohodlné kúsky, máme tip. Skombinujte elegantné nohavice s topom a doplňte mokasínami a dámskou vestou v neutrálnej farbe. Nezabudnite na doplnky - kvalitnú kabelku či štýlové hodinky.

