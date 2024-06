Nenájdete TOTO u vášho zamestnávateľa? Radšej dajte výpoveď

(Zdroj: PMP Montex)

Zamestnávatelia sa dnes o dobrých pracovníkov skôr predbiehajú a snažia sa udržať ich, ako by mali pracovníci problém zamestnať sa. Faktom je, že kvalitnej pracovnej sily je málo, a tak, ak sa za kvalitného pracovníka považujete, určite si radšej dobre vyberte. Možností je veľa.

V dnešnej dobe snáď v každej oblasti chýbajú kvalitní ľudia. A tým sa nemyslí výhradne kvalifikovaní, ale vôbec ochotní pracovať - zodpovedne, spoľahlivo a poctivo. Preto, ak patríte do tejto skupiny ľudí, môžete si vybrať zamestnávateľa snov, ktorý by podľa AIHR (Academy To Innovate HR) mal spĺňať tieto atribúty:

Atraktívne odmeňovanie a výhody - stále si väčšina ľudí vyberá práve podľa tohto atribútu. Mzda je dôležitým faktorom a faktom je, že ak poskytnete svojmu zamestnavateľovi poctivú prácu, mal by vám aj on poskytnúť kvalitnú plácu. Ideálny zamestnávateľ je taký, ktorý svojim zamestnancom ponúka dobrý plat, ale aj iné benefity, napríklad formou ďalšieho vzdelávania či možností cestovania.

Spoločnosť PMP Montex svojim zamestnancom ponúka poctivý plat, ale aj možnosti ďalšieho vzdelávania, kvalitného vedenia a benefitov v podobe cestovania do rozličných krajín pri práci na zaujímavých projektoch.

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom - po množstvách rozličných vyhorení a pracovnej demotivácie spoločnosť dospela k potrebe nájsť balans. Kvalitne pracovať, ale aj kvalitne oddychovať. Dobrý zamestnávateľ nielen rešpektuje, že jeho zamestnanci majú aj súkromný život, ale priamo ich nabáda, aby do práce chodili oddýchnutí, spokojní a v plnej sile. Dobrý zamestnávateľ si uvedomuje, že z tohto bude v konečnom dôsledku profitovať aj on sám.

Rozvoj zručností - uchádzači, ktorí si hľadajú prácu, sa prikláňajú k spoločnostiam, ktoré investujú do ich rozvoja, ktorí ponúkajú príležitosti na získanie nových zručností a zároveň poskytnú podporné vedenie s poradenstvom a mentorstvom. S tým potom súvisí aj kariérny rast.

Kariérny rast - každý správny zamestnávateľ podporuje a vytvára svojim zamestnancom možnosť nezotrvať dlhé roky na jednom a tom istom mieste, ale vzhľadom k jeho pribúdajúcim skúsenostiam a znalostiam im ponúka možnosť posúvať sa vo svojom kariérnom živote na nové pozície.

Spoločnosť PMP Montex pracuje na medzinárodných projektoch a so skúsenými zamestnancami, prácu ktorých si vážia aj v zahraničí. Noví zamestnanci tak majú možnosť učiť sa od tých najlepších na trhu a časom sa k nim zaradiť - a to aj bez prvotných skúseností či vedomostí. Pozrite si voľné pracovné pozície.

Sociálny a environmentálny vplyv - kvalitný zamestnávateľ si uvedomuje svoju zodpovednosť v oblasti sociálneho vplyvu, udržateľnosti a klimatických zmien. Zamestnávateľ, ktorý by pre vás mohol byť zaujímavý, by teda mal dbať aj na tento rozsah svojej činnosti, pracovať s modernými a čo najmenej problematickými technológiami.

Duševné zdravie - je priamo úmerné tomu, ako sa zamestnanec v práci cíti, a teda aj aký výkon podá. Kvalitný zamestnávateľ sa zaujíma o psychickú pohodu svojich zamestnancov, ich prípadné problémy aktívne rieši, je otvorený komunikácii, poskytuje im možnosti či bezprostredné príležitosti na aktívny mentálny oddych.

Tak ako je to s vami a s vaším zamestnávateľom? Spĺňa všetky alebo aspoň viaceré tieto atribúty? Ak nie, porozmýšľajte o zmene k lepšiemu, vybrať si môžete napríklad z týchto pracovných poziícií, kde príležitosť nájdu ako tí, ktorí chcú budovať moderný svet vlastnými rukami, ale aj tí, ktorí túžia pracovať skôr hlavou.

