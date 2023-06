V Košiciach sa nudiť nebudete, celé mesto zaplaví bohaté kultúrne leto

„Košičania si aj tento rok zaslúžia leto plné osviežujúcich hudobných zážitkov. Už teraz sa teším ako sa Hudobný altánok v Mestskom parku a neďaleká Plávajúca fontána v júli a v auguste premenia na najromantickejšie košické pódium a umelci svojimi vystúpeniami opäť potešia tisícky obyvateľov i návštevníkov nášho krásneho mesta. Čaká na nás pestrá zmes hudobných štýlov od klasickej hudby až po pop, pričom nebude chýbať ani populárna séria koncertov „Čaj o piatej“. Košické kultúrne leto otvárame už tradične 23. júna na Hlavnej ulici veľkou módnou šou. Som pritom nesmierne rád, že najmä z Mestského parku sa stáva živé miesto rodinného i komunitného života, miesto tých najkrajších stretnutí,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).

Letné mesiace neznamenajú voľnejšie dovolenkové obdobie ani pre mestskú organizáciu K13 – Košické kultúrne centrá. „Vytvoríme bohatú programovú štruktúru. Či už v rámci programu Leto v Kulturparku, pravidelnom programe v Steelparku a v historickej expozícii Dolná brána či v košických Výmenníkoch. Návštevníkov čaká bohatá filmová nádielka, ktorý si pripravila K 13 v spolupráci s Kinom úsmev v podobe Letného kina v Amfiku. V Kunsthalle – Hala umenia v spolupráci s Creative industry Košice a občianskym združením Biela noc pripravujeme interaktívnu inštaláciu,“ hovorí Martin Dani, poverený riaditeľ K 13.

Hlavným letným programom bude multižánrový festival Leto v Kulturparku. „Ponúkne hudobné koncerty, divadelné predstavenia, vystúpenia standup komikov, diskusie, detský program a mnoho iného. Tradičnou formou budú koncerty známych kapiel na veľkom OPEN AIR stage v Kulturparku, či komornejšie koncerty lokálnych umelcov pred kaviarňou PAPA. Priestor na prezentáciu dostanú komerčné i amatérske divadlá. Bohatú časť programu bude dvakrát v týždni tvoriť aj veľmi obľúbený detský program. Súčasťou festivalu bude po niekoľkoročnej prestávke aj „ REVIVAL FEST,“ priblížil Dani. Hoci hlavná časť programu bude prebiehať v Kasárňach Kulturpark, zámerom K 13 je podľa jeho slov aj decentralizovať kultúru a prinášať ju aj na sídliská a do odľahlejších častí mesta. „Práve rôznorodosť našich objektov, ktoré sú umiestnené v rôznych mestských častiach nám prináša možnosť produkovať podujatia pre široké publikum,“ dodal Dani.

Program Košického kultúrneho leta aj Leta v Kulturparku sa ešte dolaďuje a známy by mal byť už v najbližších dňoch. Známe sú už termíny top podujatí. 15. júlavystúpi na jedinečnom open air koncerte headliner Leta v Kulturpaku, známa a populárna skupina Dubioza Kolektiv z Bosny a Hercegoviny Dubioza – kolektiv s neskutočnou smršťou moderných a tradičných štýlov a adrenalínovou zmesou hardcoru, reggae, hip-hopu a bosnianskeho folklóru.21. júla sa v Kulturparku predstaví Puding pani Elvisovej v dvojkoncerte s kapelou The Curly Simon . 4. augusta sa môžu Košičania aj návštevníci mesta tešiť na dvojkoncert slovenských kapiel Fallgrap, ktorá spája elektroniku s akustickými nástrojmi, sláčikovým triom a ženským vokálom, a Tolstoys, ktorá ponúka zrelo znejúci dream pop s prvkami akustickej hudby a elektroniky.A populárny Revival Fest sa po pauze vráti 12. augusta a prinesie do Košíc štyri zahraničné kapely z Európy. Hudobný program Leta v Kulturparku 2023 bude bohatý aj na lokálne hudobné kapely. Tie predvedú svoju hudobnú tvorbu na koncertoch v parku, každý štvrtok počas festivalu.

