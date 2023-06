Koniec obávaným búrkam? Netešte sa predčasne, počasie sa zlepší, ale iba v tieto dni!

Územie Slovenska do týchto dní ovplyvňoval studený front, ktorý sa vlnil a okrem výraznejšieho ochladenia priniesol aj rozsiahle búrky, ktorý na niektorých miestach spôsobili aj väčšie škody, informuje imeteo.sk. Intenzívne búrky zasiahli aj iné časti Európy, napríklad Nemecko, kde padali krúpy vo veľkosti 5 centimetrov. V týchto dňoch by sa však počasie malo umúdriť a užijeme si príjemné letné teploty.

Od stredy do soboty v tomto týždni obrovské rozdiely v celkovom úhrne zrážok + v najbližších dňoch väčšinou teplotne... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Sunday, June 25, 2023

Tlaková výš, ktorá zasahuje aj nad naše územie, prinesie stabilné, jasné až polooblačné počasie. Teploty by sa mali pohybovať od +23 stupňov do +30 stupňov Celzia a tropické horúčavy by sa nám zatiaľ mali vyhnúť. Toto stabilné počasie by malo vydržať do utorka. Predpovede však prichádzajú aj s ďalšou vlnou studeného frontu, ktorá by mala cez naše územie prechádzať už v utorok v priebehu dňa.

Front môže priniesť ďalšie búrkové mračná, s ktorými treba rátať najmä v oblasti severného a východné Slovenska. Predpovede však hovoria, že zrážky sa po pár slnečných dňoch objavia v utorok už na viacrých miestach. Teploty by tak na našom území mohli opäť výrazne klesnúť. Na území celého Slovenska to pocítime už v stredu, kedy ortuť tplometa vystúpi len niečo mierne nad 20 stupňov aj na juhozápade.

Dobrou správou však je, že koniec týždňa by mal byť opäť slnečný s príjemnými teplotami šplhajúcimi sa opäť k tridsiatke. Chvíľkové ochladenie je tak pre mnohých vítanou zmenou.