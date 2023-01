Svetoznámy herec a spevák, ktorý hral s Al Pacinom a Robertom De Nirom, mieri na Slovensko!

Nesmieme zabúdať ani na jeho kariéru spisovateľa. Na svojom konte má niekoľko bestsellerov, ktoré boli preložené aj do češtiny, ako Black Coffee Blues (Nejsem tu moc často?). Okrem toho je aj držiteľom prestížneho ocenenia Grammy za audioverziu svojich pamätí s názvom Get In The Van, ktoré zvíťazili v kategórii “najlepší album hovoreného slova”. Absolvoval nespočet turné po celom svete, či už s kapelou Black Flag alebo vlastným projektom Rollins Band

Je vášnivým cestovateľom a v poslednej dobe sa venuje najmä prednáškovým turné a so svojou novou show s názvom Good To See You, sa po prvýkrát predstaví aj na Slovensku.

Hlavnou témou nového programu, s ktorým Henry Rollins vyráža na svetové turné, budú zážitky a udalosti jeho života z posledného obdobia pred a počas pandémie a reflexia aktuálneho diania vo svete. Jeho názory si našli množstvo priaznivcov, svetové média ho často označujú termínom “renesačný muž” a pri počte jeho aktivít a úspechov sa niet čomu čudovať. Slovenská zastávka aktuálneho turné k predstaveniu Good To See You sa bude konať 4. februára v bratislavskom klube MMC. Vstupenky sú dostupné exkluzívne v sieti Predpredaj.sk .

