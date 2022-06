Desať vypredaných knižných titulov, o ktoré je veľký záujem! Máte ich doma? Ponúknite ich ďalším čitateľom cez Knihovrátok

Pravdepodobne vám to doteraz nenapadlo, ale aj vy možno máte doma také, na ktoré už čaká množstvo záujemcov. Takéto knižky môžete ponúknuť do Knihovrátku od Martinusu a okrem dobrého pocitu z ich ďalšieho využitia získate aj radosť z nových knižiek, ktoré si za ne môžete vybrať podľa svojho vkusu.

Zoznam najžiadanejších vypredaných kníh na Slovensku vás prekvapí

V kníhkupectve Martinus sa pozreli na dáta vyhľadávania vo svojom e-shope. Medzi desať titulov, o ktoré má záujem najviac zákazníkov, no sú, žiaľ, vypredané, sa dostali knihy, na ktoré by ste to možno nepovedali.

Martinus má riešenie na to, ako vymeniť knižky, ktoré už máte prečítané, za úplne nové príbehy. Je ním služba Knihovrátok. Čítané knižky môžete jednoducho vymeniť za poukážku na nákup v kníhkupectve Martinus. Nielenže potešíte knihomoľov, ktorí ich úpenlivo zháňajú, ale získate aj priestor a prostriedky na nové.

Medzi najhľadanejšie nedostupné knihy patrí nestarnúca klasika Cesta do stredu Zeme od Julesa Vernea. „Čítal som ju, keď som mal asi desať, možno dvanásť rokov, spolu s ďalšími verneovkami,“ spomína čitateľ Peťo. „Bavilo ma na nej cestovanie do historických období. Pravek a dinosaury som vtedy hltal, takže som čítal aj Cestu do praveku. Cesta do stredu Zeme však bola napínavejšia.“ Priaznivcov si knižka podľa neho nájde aj medzi dnešnými mladými čitateľmi, ktorí majú radi dobrodružné príbehy.

Záujem je aj o legendárne detské knihy

Medzi najvyhľadávanejšie detské knihy patrí dvojica titulov, ktoré rozveselili už celé generácie malých knihomoľov a ich rodičov. O Štoplíkovi, kým do školy nechodil od Hany Ponickej a Nevedkove dobrodružstvá Nikolaja Nosova patria medzi desiatku najžiadanejších, avšak vypredaných kníh.

„Nevedkove dobrodružstvá sú kniha, ktorá je u nás v rodine stálicou. Naša šesťročná dcéra si ich najradšej číta so starými rodičmi,“ vysvetľuje knihomoľka Elena. „Na tejto knihe nás bavia pekné príbehy, ktoré môžeme vďaka nej opäť prežívať detskými očami. Letíme balónom, jazdíme na sódovkovom aute, skladáme spolu verše alebo skúšame hru na rôzne hudobné nástroje.“

Bestsellery z odlišných svetov

Inšpiráciu čitateľke Marte zas poskytla legendárna kniha zo série, ktorej sa vo svete predalo viac ako pol miliardy výtlačkov. „Slepačia polievka pre dušu od Jacka Canfielda a Marka Victora Hansena je zložená z drobných príbehov a poviedok, ktoré v sebe nesú poučenie, povzbudenie či zamyslenie. Kniha je nadčasová a určite poslúži aj v rôznych skupinách – v škole, rodine, medzi kamarátmi.“

Kniha Motýľ Henriho Charriera – bývalého galejníka z Francúzskej Guyany – sa vo Francúzsku rozchytala týždeň po vydaní v máji 1969, zakrátko sa ocitla na prvom mieste v rebríčku bestsellerov a v priebehu roka vyšla v deviatich vydaniach. Čitateľov fascinuje dodnes. Patrí k nim aj Alex, ktorá na knihu nemôže zabudnúť, hoci ju čítala už dávno: „Je o živote dobrodruha a galejníka, ktorý prežil peklo v trestaneckých táboroch, z ktorých sa niekoľkokrát pokúsil utiecť. Je to originálny a nestarnúci príbeh o odhodlaní, trpezlivosti a predovšetkým o túžbe po slobode.“

Čitateľov nezaujíma iba beletria, ale aj poézia, varenie či výchova detí

Hoci veľa ľudí považuje za relax čítanie beletrie, menší záujem nie je ani o poéziu, náučnú literatúru alebo kuchárske knihy. Medzi najžiadanejšie patrí aj Božská komédia - Peklo od Danteho Alighieriho, ktorá je na mnohých školách stále zaradená medzi povinnú či odporúčanú literatúru. Preklad od Viliama Turčányho je básnickým klenotom a ocenili ho doma aj v zahraničí.

Kniha o detskej reči od trojice autoriek Kataríny Horňákovej, Svetlany Kapalkovej a Maríny Mikulajovej ponúka detailný opis vývinu reči, ponúka praktické návody, rady, hry a pokúša sa odpovedať na najčastejšie otázky rodičov týkajúce sa vývinu reči ich detí.

Čitateľ Dávid má doma beznádejne vypredanú Nejbarevnější kuchařku KAMU od Kamily Rundusovej: „Vizuálne je to jedna z najkrajších kníh, aké som držal v ruke. Napriek tomu, že recepty z nej nepatria k tým najjednoduchším, je veľmi inšpiratívna.“

Knižky s jasným zámerom

Niektoré knihy, ako napríklad Klavírna škola pre začiatočníkov či Podklady na prijímacie skúšky z chémie, nie sú určené na to, aby sa čítali pre potešenie. Majú jasný účel a ten často trvá iba jedno obdobie. Takéto tituly je ideálne po jeho konci posunúť ďalej tým, ktorí ich aktuálne potrebujú. Namiesto nich si potom vďaka Knihovrátku môžete vybrať také, ktoré vás budú sprevádzať novými výzvami.

Popozerajte sa teda po svojich policiach a zvážte, či tam nedotknuto neležia knižky, ktoré by našli svoje využitie v iných domácnostiach. Celý postup, ako knižky vymeniť za poukážky, nájdete na webe Martinusu v sekcii Knihovrátok.

