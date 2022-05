Chystáte sa maľovať? Vyberte si farbu, ktorá znesie všetko

Niektoré farby dokážu navodiť pocit pohody, a práve tie sú mimoriadne vhodné na steny bytu či domu. Samozrejme, pri výbere vo farebnej škále vychádzame nielen z typológie, ktorú odporúčajú psychológovia, ale aj z osobného vkusu a preferencií. V každom prípade si treba uvedomiť, že farba, ktorú zvolíme, bude na stenách aj niekoľko rokov, preto ju treba vybrať až po dôkladnom zvážení. Treba myslieť na to, že aj keď sa vám nejaká farba páči, nie vždy sa hodí do izby. Tiež je potrebné brať do úvahy, že farba môže vo vzorkovníku vyzerať dobre, ale na veľkých plochách stien vyznie úplne inak, čo nás potom často môže zaskočiť. Pokiaľ si nie ste v tomto smere istí, nie je na škodu poradiť sa s interiérovým architektom alebo aspoň odborným predajcom v špecializovanom obchode.

Čo zohľadniť pri výbere farby do interiéru

Je niekoľko vecí, na ktoré by sme mali myslieť, keď sa rozhodujeme, ako a čím vymaľovať. Zohľadňujeme predovšetkým veľkosť a funkčnosť konkrétnej miestnosti, svetelné podmienky a aj štýl, ktorý prevažuje v zariadení. Nepodceňujeme ani prípravu na maľovanie, pretože počas práce už nebude čas na odbiehanie a dopĺňanie zásob. Preto treba mať potrebné veci pripravené. Okrem farieb, rebríka, štetcov a valčeka je určite potrebné mať poruke aj kryciu pásku a fóliu, stieraciu mriežku a teleskopickú tyč.

Každá zóna bytu vyžaduje trochu iný výber farieb. Obývací priestor slúži na stretnutia rodiny a známych, je to spoločenská časť, kde nás nebudú rušiť ani veselé a sýtejšie farby, pokiaľ sa „nebijú“ s výrazným nábytkom. V obývačke majú na stenách miesto napríklad zelená, žltá, oranžová alebo okrová.

Zaťažované zóny potrebujú osobitný prístup

Ani v kuchyni a jedálni sa nemusíme vyhýbať intenzívnym a žiarivým farbám, dokonca sú tu žiaduce, pretože stimulujú trávenie. Naopak modrá potláča chuť do jedla. Chodba býva zvyčajne najmenšou miestnosťou a nie vždy má denné svetlo. Preto sa tu hodí najmä biela a svetlá béžová. Kúpeľňa by zasa mala evokovať hygienu a čistotu. Z toho dôvodu siahnime pri maľovaní po klasickej modrej alebo bielej a hnedej zemitej.

Detská izba je jedna z najzaťažovanejších miestností v byte. Je to multifunkčný priestor, ktorý musí slúžiť deťom rôzneho veku, od bábätka až po študenta. Detská izba je spálňou, herňou, telocvičňou aj študovňou zároveň, preto jej steny vyžadujú skutočne kvalitný náter. „Vo veľmi zaťažovaných miestnostiach, ako je detská izba alebo aj kuchyňa či chodba, odporúčam investovať do umývateľných farieb,“ hovorí Matúš Medveď z Primalexu. „Novinkou v rade umývateľných farieb je Primalex Ceramic. Túto farbu s vylepšenou receptúrou by som odolnosťou prirovnal ku keramickému povrchu, ako naznačuje aj jej názov. Akurát na rozdiel od keramiky umožňuje farba stene dýchať. Akúkoľvek škvrna sa dá z tohto náteru ľahko odstrániť iba obyčajnou hubkou a saponátom. Dokonca je možné použiť aj drsnú stranu hubky bez toho, aby sa poškodil náter.“

Keď maľuje sama príroda

Moderné nátery Primalex Ceramic sa okrem odolnosti a jednoduchej údržby vyznačujú aj príťažlivou farebnou škálou inšpirovanou tými najkrajšími prírodnými úkazmi našej planéty. V ponuke je tak napríklad anglický grafit, carrarský mramor, egyptský alabaster, talianske dolomity, púštne skaly, čínsky nefrit či slovenský opál a mnoho ďalších odtieňov.

Jasným benefitom tohto náteru je aj to, že obstojí aj proti tým najhorším škvrnám, ako sú farby od kečupu, horčice, kávy, fixiek, oleja či cvikly. Táto farba je skrátka určená na maľovanie stien a stropov z minerálnych omietok, sadrokartónových priečok alebo drevotrieskových dosiek najmä obytných interiérov, ktoré sú vystavované zvýšenej záťaži. Ide nielen o detské izby, chodby či kuchyne, ale aj pre domácnosti so zvieratami, školy, škôlky, nemocnice, hotely a iné verejné priestory. Navyše je hypoalergénna a preto vhodná aj do miestností, kde sa zdržiavajú alergici.

Vylepšený rad celkovo 23 farebných aj bielych náterov Primalex Ceramic, ktoré si udržia aj po čistení pôvodný odtieň a elegantne matný a stálofarebný vzhľad, nájdete v sietí predajní DOM FARIEB alebo na eshope www.domyfarieb.sk.

