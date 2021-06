Hrajte sa počas leta zadarmo!

Letná požičovňa vám na mesiac požičia hru, ktorú môžete hrať úplne zadarmo. Ak vás ani po mesiaci neprestane baviť a boli by ste radi, keby sa stala súčasťou vášho relaxu stále, môžete si ju kúpiť až s 35 % zľavou. Hry sú plné dobrodružstiev, zábavy, logiky, poznania aj adrenalínu. Môžete sa hrať sami alebo v partičke kamarátov či blízkych. V ponuke sú hry na detektíva, zostrojenie vysnívaného domčeka, domáce minidivadlo, poznávacie a tipovacie súťaže alebo zábavná kartová hra.

S Albi prázdniny začínajú už o päť dní skôr. Počas leta 2021 máte na výber týchto 6 hier:

Klub detektívov

Stavebnica Playstix - domčeky - Kvído

Rozprávkové divadlo - Princezné a rytieri - Kvído

iKNOW Hit List

Bobrí klan

Tipni si! Na striebornom plátne

Na e-shope akcia neprebieha, a tak vás radi privítame v našich predajniach.

Ak sa i vy chcete hrať počas leta zadarmo, stačí urobiť tri jednoduché kroky – prísť do predajne Albi, zaregistrovať sa do vernostného programu Albi klub a zložiť symbolickú zábezpeku vo výške 10 €, ktorú dostanete naspäť po tom ako hru po mesiaci vrátite. Darujte svojim blízkym a priateľom toto leto to najvzácnejšie – váš čas a spoločné vzrušujúce zážitky vo svete hier.

Základné pravidlá letnej požičovne Albi:

Vyberte si jednu až šesť hier

Mesiac hráte úplne zadarmo

Na predajni Albi sa zaregistrujete do vernostného programu Albi klub

Zložíte zábezpeku vo výške 10 EUR, ktorú vám vyplatíme po vrátení hry

Automaticky získavate až 35 % zľavu na hry, ktoré si si požičal a obľúbil natoľko, že ich chceš mať doma

Sme tu pre vás v každej predajni Albi od 25.6. až do 31.8.

Letná požičovňa Albi – užite si najzábavnejšie leto úplne zadarmo.

Už vám niekto ponúkol mesiac zábavy zadarmo? Tak neváhajte. Sme jediní, s ktorými za prázdninový program neplatíte ☺

