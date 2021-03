Denne by sme mali zjesť až 20 gramov vlákniny. Ako na to?

Predstavuje významnú, no často zabúdanú súčasť stravy. „Aj napriek tomu, že ľudské telo nie je schopné vlákninu úplne stráviť, v našej výžive zohráva mimoriadne dôležitú úlohu, čo potvrdzujú mnohé vedecké publikácie,“ hovorí Ing. Zuzana Chlebová, PhD. z Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Tieto benefity by ste mali poznať

Pri menovaní pozitívnych účinkov vlákniny nemožno zabudnúť na jej vplyv na znižovanie hladiny cukru v krvi. Podieľa sa na regulovaní vstrebávania tukov a cholesterolu, čo následne znižuje riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Mimoriadne dôležitá je pri prevencii vzniku rakoviny, predovšetkým rakoviny hrubého čreva.

Často sa spomína v súvislosti s udržiavaním optimálnej hmotnosti. Vláknina preukázateľne navodzuje pocit sýtosti, ktorý vám pomôže prijať menej kalórií a zároveň predchádzať návalom nekontrolovateľného hladu. Právom je považovaná za bojovníka proti obezite.

Kde ju nájdete?

Vlákninu delíme z hľadiska jej rozpustnosti vo vode na dva druhy. Tú nerozpustnú nájdete predovšetkým v celozrnných obilných zrnách, pšeničných a kukuričných otrubách, vo fazuli, hrachu, orechoch, karfiole, cukete, zelených fazuľových strukoch, zemiakoch, ovocí a plodovej zelenine, vrátane šupiek. Rozpustnú vlákninu obsahujú obilniny typu jačmeň, raž, ovos, strukoviny a ovocie (jablká, hrušky, bobuľovité ovocie a slivky), semienka, orechy a zelenina, ako je napríklad batát, mrkva a cibuľa.

Pomoc pri nákupoch

Pokiaľ sa snažíte zvýšiť podiel vlákniny v potravinách, ktoré jete, no nechce sa vám zdĺhavo študovať údaje na etiketách, spoľahnite sa na prehľadný farebný semafór, nazývaný Nutri-Score. Ako jeden z prvých na Slovensku ho používa Kaufland, a to na svojej webstránke pri vybraných výrobkoch privátnych značiek K-take it veggie, K-bio, K-free a K-to-go a postupne aj na obaloch produktov priamo v predajniach.

Nutričné skóre sa vypočíta odrátaním celkového počtu bodov, získaných na základe zastúpenia prospešných zložiek potraviny, od celkového počtu bodov za neprospešné zložky produktu. Nutri-Score radí vlákninu do kategórie pozitívnych hodnôt, tzv. P hodnôt. To znamená, že vysoký obsah vlákniny pozitívne ovplyvňuje výsledné hodnotenie daného produktu. Okrem nej mení celkové hodnotenie aj obsah ovocia, zeleniny, strukovín, orechov a niektorých druhov olejov, ako je repkový, vlašský a olivový olej, a to v prípade, že daná potravina obsahuje viac ako 40 % týchto zložiek.

