Angelini Pharma sa stáva inovatívnym lídrom v liečbe porúch centrálneho nervového systému a porúch duševného zdravia

Akvizíciou spoločnosti Arvelle Therapeutics spoločnosťou Angelini Pharma bude mať spoločnosť Angelini Pharma exkluzívnu licenciu na obchodovanie cenobamátu v Európskej únii a v iných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (Švajčiarsko a Veľká Británia). Spoločnosť Angelini Pharma plánuje uviesť cenobamát na trh po získaní schválenia Európskou liekovou agentúrou (EMA), ktoré sa očakáva v roku 2021.

Podľa britského Regulačného úradu pre lieky a zdravotníctvo (MHRA) je cenobamát sľubným inovatívnym liečivom na liečbu liekovo-rezistentných ložiskových záchvatov u dospelých. Ide o malú molekulu s jedinečným duálnym komplementárnym mechanizmom účinku, ktorá významne znižuje výskyty záchvatov u pacientov. Cenobamát je schválený Agentúrou pre kontrolu potravín a liekov (FDA) v Spojených štátoch amerických ako antikonvulzívum (ASM) na liečbu ložiskových záchvatov u dospelých a je dostupný pod obchodným názvom XCOPRI® CV (tablety s obsahom cenobamátu). Tím vedenia švajčiarskej biofarmaceutickej spoločnosti Arvelle Therapeutics sa dlhodobo zameriaval na sprístupnenie cenobamátu ľuďom s epilepsiou v Európe a zároveň na vytváranie významnej hodnoty pre akcionárov.

Spoločnosť Angelini Pharma, medzinárodná farmaceutická spoločnosť, ktorá je súčasťou súkromnej talianskej spoločnosti Angelini Group, a spoločnosť Arvelle Therapeutics zameraná na prinášanie inovatívnych postupov liečby pre pacientov s poruchami CNS, uzavreli definitívnu dohodu o zlúčení, na základe ktorej dôjde k akvizícii spoločnosti Arvelle Therapeutics spoločnosťou Angelini Pharma transakciou v hotovosti v celkovej dohodnutej sume až 960 miliónov amerických dolárov. „Ide o najdôležitejšiu investíciu v histórii našej spoločnosti,“ uviedli výkonná viceprezidentka spoločnosti Angelini Holding Thea Paola Angelini a CEO spoločnosti Angelini Holding Sergio Marullo of Condojanni, „a pre divíziu liekov, ktorá naďalej predstavuje najväčšiu časť našej obchodnej činnosti, je potvrdením záväzku akcionárov. Táto akvizícia predstavuje míľnik na ceste nášho rastu, pretože nás definitívne posúva smerom k nadnárodnému rozmeru, na ktorý sa v súčasnosti pozerajú všetky spoločnosti skupiny Angelini. Sme hrdí na to, že po druhýkrát v roku sme zvládli získať tak významné a prestížne aktívum, ktoré nás posilňuje a stavia medzi najdôležitejších hráčov na trhu.”

„V spoločnosti Angelini Pharma je nám potešením podpísať túto sľubnú dohodu a sme nadšení odhodlaním a prácou, ktorú naši kolegovia v spoločnosti Arvelle vynaložili v rámci ich práce počas posledných rokov. Zdieľame rovnakú kultúru zameranú na pacienta a agilný prístup,“ hovorí Pierluigi Antonelli, CEO spoločnosti Angelini Pharma. „Táto transakcia nás posunie na pozíciu popredného európskeho hráča, s veľmi dobrou pozíciou pre riešenie potrieb pacientov s rôznymi poruchami centrálneho nervového systému (CNS) prostredníctvom inovatívneho portfólia, výraznými medicínskymi schopnosťami a rozsiahlym komerčným zastúpením aj vďaka otvoreniu priamych pobočiek vo Francúzsku, Veľkej Británii, škandinávskych krajinách a Švajčiarsku do roku 2022.“

“Som veľmi hrdý na tím, ktorý sme v spoločnosti Arvelle vybudovali a na napredovanie, ktoré sme dosiahli za posledné dva roky v rámci snahy priniesť cenobamát ľudom trpiacim epilepsiou v Európe,“ povedal Mark Altmeyer, prezident a CEO spoločnosti Arvelle Therapeutics. „Myslíme si, že ide o vynikajúci strategický vzťah so spoločnosťou Angelini Pharma a veríme, že akvizícia spoločnosti Arvelle a uvedenie cenobamátu na trh, môže pomôcť urýchliť jej cieľ stať sa vedúcim hráčom v oblasti CNS.“

SK Biopharmaceuticals, globálna inovatívna farmaceutická spoločnosť kótovaná na kórejskej burze cenných papierov ohlásila, že došlo k odsúhlaseniu predaja 12-percentného akciového podielu v spoločnosti Arvelle Therapeutics spoločnosti Angelini Pharma. Spoločnosť SK Biopharmaceuticals bude naďalej oprávnená prijímať všetky platby na základe zmluvy podpísanej medzi spoločnosťou Arvelle Therapeutics a spoločnosťou SK Biopharmaceuticals vo februári 2019. Okrem toho, platby z akciových výnosov od niektorých akcionárov spoločností Arvelle prevezme spoločnosť Angelini Pharma.

„Sme veľmi radi, že so spoločnosťou Angelini Pharma môžeme nadviazať novú spoluprácu, ktorá nám všetkým umožní pokročiť v uvedení cenobamátu na trh v Európe, ako sme prisľúbili ľuďom trpiacim epilepsiou,“ povedal Dr. Jeong Woo Cho, CEO spoločnosti SK Biopharmaceuticals. „Týmto sa začína nielen nový vzťah so spoločnosťou Angelini, ale aj rok nášho vstupu do Európy. Spoločnosť SK Biopharmaceuticals sa bude so svojimi partnermi naďalej usilovať o poskytovanie novej možnosti liečby pacientom na celom svete.“

