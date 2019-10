Kľúčový summit v Bruseli, priletel aj Pellegrini: Dospejú lídri k finálnej dohode? Britániu čaká deň D

BRUSEL - Lídrov členských krajín Európskej únie čaká kľúčový summit v Bruseli, na ktorom sa zúčastní aj premiér SR Peter Pellegrini. Británia a EÚ ešte stále nenašli kompromis. Dohoda o vystúpení síce krátko pred summitom nabrala reálne kontúry, no ešte stále nie je nič isté. Pokiaľ sa do soboty krajiny nedohodnú, nový britský zákon prinúti Borisa Johnsona, aby požiadal o ďalší odklad brexitu. Či ho lídri schvália, je otázne.

Dátum, kedy by mala Británia vystúpiť z Európskej únie, sa blíži. Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier síce oznámil, že sa s vyjednávačmi Británie konečne zhodli na návrhu brexitovej dohody, finálna verzia však stále neexistuje. Zástupcovia rokovali krátko pred kľúčovým summitom aj v stredu v noci a rokovania budú pokračovať až do začiatku summitu. Viacerí veria, že sa po takmer troch rokoch rokovaní konečne dohodnú.

Pellegrini odletel na summit

Na kľúčovom summite sa zúčastní aj premiér Peter Pellegrini, ktorý na summit priletel v stredu podvečer. Zúčastní sa aj na jesennom zasadnutí Európskej rady a na slávnostnej ceremónii pri prvom zasadnutí správnej rady Európskej agentúry práce (ELA). Vo štvrtok a v piatok (17. - 18. 10.) bude Pellegrini zastupovať Slovenskú republiku na jesennom zasadnutí Európskej rady, pred ktorým sa uskutoční aj pravidelné koordinačné stretnutie predsedov vlád krajín V4. Európska rada sa počas zasadnutia bude zaoberať otázkou brexitu, dlhodobým rozpočtom EÚ a prioritami na obdobie nasledujúcich piatich rokov.

Vyjednávači sa zhodli na brexitovej dohode

Rokovacie tímy Európskej únie a Británie sa v utorok zhodli na návrhu brexitové dohody. Oznámil britský denník The Guardian s odvolaním sa na zdroje z oboch strán. Únijný vyjednávač Michel Barnier uviedol, že chce mať jasno do stredy rána, aby mohol vlády krajín EÚ vopred informovať, o čom sa na dvojdňovom summite vo štvrtok a piatok vôbec bude rozhodovať. Oznámil to aj ministrom členských krajín EÚ.

Zdroj: SITA/AP/Francisco Seco

Britská vláda trvá na tom, že rokovania napredujú

Britská vláda v stredu vyhlásila, že trvá na tom, že rokovania s EÚ týkajúce sa brexitu postupujú vpred, a to i napriek tomu, že v noci sa výraznejší pokrok dosiahnuť nepodarilo. Úrad premiéra Borisa Johnsona oznámil, že rokovania v noci na stredu, ktoré prebehli v Bruseli, boli „konštruktívne“.

Zdroj: SITA/AP/Matt Dunham

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian sa vyjadril, že je možné, že Británia a EÚ dohodu o brexite uzavrú, výsledok však nie je istý. „Zdá sa, že (rokovania) pokračujú, a ak to tak bude aj naďalej, je to pozitívny (znak),“ uviedol Le Drian. „Je možné, že sa dostaneme von zo slepej uličky. Pri brexite je to však vždy neisté...,“ povedal pre spravodajskú stanicu BFM TV. Ak sa aj podarí uzavretie dohody o brexite dosiahnuť, musí ju schváliť britský parlament, ktorý už trikrát odmietol dohodu vyrokovanú bývalou premiérkou Theresou Mayovou.

Teoreticky je možná dohoda o brexite

Predseda Európskej rady Donald Tusk v stredu uviedol, že v súvislosti s novou dohodou o brexite by "teoreticky" malo byť všetko jasné už v nasledujúcich hodinách. Zároveň sa v Bruseli hovorí o 27. októbri ako o termíne pre mimoriadny summit EÚ, ktorého hlavnou pracovnou agendou bude odchod Spojeného kráľovstva z Únie.

Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo

Tusk vyjadril svoje presvedčenie o možnej dohode s Londýnom počas rozhovoru s poľskými médiami TVN24 a Polsat News vo svojej rodnej krajine. Podľa tlačovej agentúry PAP uviedol, že "teoreticky by v otázke brexitu malo byť všetko jasné v priebehu siedmich až ôsmich hodín", a dodal, že rokovania pokračujú po úsilí, ktoré v utorok a v noci z utorka na stredu prejavili oba vyjednávacie tímy. "Všetko sa uberá správnym smerom, ale pri našich britských partneroch je všetko možné," opísal situáciu Tusk.

Nočné brexitové rokovania

Návrh chcel mať Barnier hotový do stredy rána. Nočné brexitové rokovania v Bruseli však nepriniesli uzavretie dohody o vystúpení Británie z EÚ. Rozhovory však pokračovali aj počas stredy. Krajiny EÚ však pôvodne chceli mať už v stredu hotovú dohodu v ruke, aby ju mohli pripraviť na schválenie na summite. Vyjednávanie sa malo trvať do pol druhej rána. Všetky sporné body sa však vyriešiť nepodarilo a tímy oboch strán sa opäť zišli. Najväčším problémom bolo podľa Barniera colné postavenie Severného Írska a kontroly tovaru.

Zdroj: SITA/AP/Peter Morrison

Posledná šanca na dosiahnutie dohody

Napriek tomu, že The Guardian v utorok večer uviedol, že otázka ciel bola vyriešená a dohodu bude dnes možné zverejniť, zdroje ďalších médií hovorili o trvajúcich nezhodách, čo neskôr potvrdil aj Barnier. Ak by dohoda bola hotová ešte v stredu, mohli by ju teoreticky schváliť na štvrtkovom summite. Tieto rokovania by mal priniesť zásadné objasnenie spôsobu, ktorým Británia za 15 dní odíde z EÚ.

Zdroj: SITA/AP/Francisco Seco

Barnier označil dlhé rokovania pred summitom za poslednú šancu na dosiahnutie brexitovej dohody. Obe strany veria, že návrh brexitovej dohody sa podarí priniesť už v najbližších hodinách. Summit lídrov EÚ v Bruseli sa bude konať len dva týždne pred plánovaným termínom odchodu Británie z EÚ, ktorý je stanovený na 31. október.

V hre je aj ďalší odklad brexitu

Ak by v stredu vyšlo najavo, že aktuálne rokovania skrachovali, neznamená to definitívny koniec šancí na usporiadaný odchod Británie. Lídri únie môžu vo štvrtok zvážiť usporiadanie mimoriadneho summitu, ktorý by dal vyjednávačom niekoľko dní navyše. V hre je ešte stále aj ďalší odklad brexitu, o ktorom však britský premiér Boris Johnson nechce počuť.

Zdroj: SITA/Christopher Furlong/Pool photo via AP

Zrejme však nebude mať na výber. Ak do 19. októbra nedôjde k novej dohode o brexite medzi Londýnom a Bruselom, zákon, ktorý v septembri prijal britský parlament, prinúti Johnsona, aby požiadal o ďalší trojmesačný odklad brexitu. Predseda menšinovej vládyv stredu v parlamente čelil poslaneckým interpelacím. Časť opozičných strán už pritom dala najavo, že nemieni za prípadnú dohodu pri parlamentnom schvaľovaní zdvihnúť ruku.

Junkcer neverí, že Briti požiadajú o odklad

Odchádzajúci predseda EK Jean-Claude Juncker si nemyslí, že Briti znova požiadajú o odloženie svojho vystúpenia z EÚ. „Pravdepodobne to neurobia,“ povedal Juncker v rozhovore pre nedeľňajšie (13.10.) vydanie rakúskeho denníka Kurier. Ak by Londýn o odklad brexitu požiadal, Juncker by podľa vlastných slov nepokladal za náležité ich želaniu nevyhovieť. „Ale určite nepadnem na kolená, aby som ich o odloženie prosil,“ vyhlásil. Nemožno však odhadnúť, čo Johnson urobí na summite EÚ.

Zdroj: SITA/AP/Francisco Seco

Nemci sú ohľadom možnej dohody skeptickí

Nemecká vláda je skeptická ohľadom možnej zhody na zmluve o brexite ešte pred začiatkom summitu. Nemecká vláda síce pripustila pokrok, no so skepsou sa pozerá na to, či je dostatok času k formulácii právne nepriestrelnej dohody. „Politická ochota je jedna vec a konkrétne ustanovenia o tom, ako sa vymaniť z kvadratúry kruhu, druhá. V tom ešte nie je pokrok taký, aby sme mohli povedať, že teraz máme riešenie,“ uviedla spolková vláda ešte v utorok.

Zdroj: SITA/AP/Markus Schreiber

Nemecká kancelárka Angela Merkelová opäť zdôraznila, že je potrebné pracovať do poslednej minúty na tom, aby bol britský odchod z európskeho bloku upravený vzájomnou dohodou oboch strán. „Teraz sa zdá byť jasné, že Veľká Británia chce vystúpiť z colnej únie,“ povedala kancelárka. To podľa nej rozhovory so Spojeným kráľovstvom komplikuje, pretože potom vznikne hranica vnútorného trhu s dôsledkami pre írsky ostrov.

Sme pripravení aj na tvrdý brexit, tvrdí Merkelová

Kancelárka v tejto súvislosti poukázala na tzv. Veľkú dohodu, podľa ktorej nemajú byť hraničné kontroly medzi Írskom a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva. Nemecko je však pripravené aj na scenár neriadeného brexitu, uistila Merkelová.

Lajčák očakával dohodu ešte pred summitom

Aj šéf slovenskej diplomacie očakával, že by dohoda mohla byť v stredu. Lajčák to uviedol v utorok po skončení zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu. Šéf slovenskej diplomacie pripomenul, že európski diplomati si vypočuli príhovor hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera, ktorý potvrdil, že je veľká snaha dosiahnuť dohodu. „Pozície oboch strán sa zbližujú a nevyzerá to tak beznádejne, ako to vyzeralo pred týždňom. Ale reálne ten priestor na dohodu je až zajtra,“ uviedol Lajčák. Podľa jeho slov vyjednávacie tímy rokujú "prakticky nonstop".

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„V stredu je posledný deň. Európska rada už musí vedieť, čo má robiť, a k tomu je ešte nevyhnutný čas na predloženie dohody Európskemu parlamentu a britskému parlamentu. Britský parlament si určil ako posledný možný dátum na odhlasovanie dohody sobotu 19. októbra,“ vysvetlil situáciu Lajčák.

Colné postavenie Severeného Írska

Barnier zástupcov členských krajín upozornil, že stále čaká na právne záväzné návrhy Londýna v niekoľkých kľúčových otázkach. Brusel nebol spokojný s tým, ako si britská strana predstavovala budúce colné postavenie Severného Írska a kontroly tovaru prúdiaceho medzi Britániou a EÚ. The Guardian uviedol, že podľa jeho zdrojov sa pohľad na zásadný problém podarilo zladiť a hranice pre colné kontroly budú mimo pevninu. Ďalšie podrobnosti však nie sú známe.

Írsky premiér Leo Varadkar Zdroj: SITA/AP/Niall Carson/PA

Podľa Barnierovho skoršieho vyhlásenia mal Londýn splniť aj ďalšie podmienky únie. Brusel napríklad chcel, aby kontrola dodržiavania hraničného režimu spadala do právomocí únijného súdu. Nepáčili sa mu tiež početné colné výnimky pre malé a stredné firmy, ktorých je v Severnom Írsku väčšina. Práve situácia okolo Severného Írska je v rámci rokovaní o podmienkach vystúpenia Británie jednou z kľúčových. Cieľom je vyhnúť sa tvrdej hranici medzi Írskom a Severeným Írskom. Írska otázka je najproblematickejšia, najmä kvôli obavám z ohrozenia základu mierových dohôd. Je známa ako Írska poistka alebo tzv. backstop.

Deal vs. No deal (tvrdý brexit)

V hre sú dva scenáre. Prvým, ktorý by privítali viacerí je, že sa prijme dohoda o vystúpení Británie z EÚ a pôjde o riadený brexit. V prípade dohody začne od dátumu odchodu Británie z EÚ plynúť prechodné obdobie, ktoré potrvá do 31. decembra 2020. Počas prechodného obdobia, aj keď z právneho hľadiska Spojené kráľovstvo bude tretím štátom, Spojené kráľovstvo bude aj naďalej rešpektovať celé "acquis Únie" (všetky smernice, normy EÚ), avšak bez možnosti účasti alebo zapojenia sa do rozhodovacích procesov EÚ inštitúcií. Ako protihodnotu bude mať Británia (v prípade záujmu) prístup k vnútornému trhu a colnej únii počas tohto prechodného obdobia. Dohody o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Britániou sa môžu uzavrieť až vtedy, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.

Pokiaľ sa dohoda neuzavrie a Británia nepožiada o predĺženie termínu odchodu z EÚ, nastáva scenár „no deal“, teda tzv. tvrdý brexit. Spojené kráľovstvo prestáva byť od 31. októbra 2019 členským štátom EÚ a stane sa treťou krajinou. Navyše v prípade takého scenára nemá vysporiadané vzťahy so svojimi bývalými partnermi – členskými štátmi EÚ a ich vzťahy sa začnú riadiť len platným medzinárodným právom a platnými medzinárodnými dohovormi. Na Britániu sa prestanú vzťahovať zakladajúce zmluvy a všetka ostatné práva EÚ (všetky existujúce regulačné, rozpočtové, dozorné, justičné a kontrolné nástroje a právne akty vrátane právomoci Súdneho dvora Európskej únie).

Spojené kráľovstvo nebude viac súčasťou jednotného vnútorného trhu s jeho štyrmi slobodami (sloboda pohybu tovarov, osôb, služieb a kapitálu) a colnej únie. Nebude žiadne prechodné obdobie, s ktorým počíta návrh dohody o vystúpení a ktoré by slúžilo na plynulý prechod od členstva Spojeného kráľovstva v EÚ k statusu tretej krajiny. Začnú sa rokovania o vzájomnej spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom ako treťou krajinou.