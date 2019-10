Juncker varuje: Odmietnutie dohody o brexite by spôsobilo obrovské komplikácie

"Ak sa to nestane (ak britský parlament nevyjadrí s dohodou súhlas ), budeme v nesmierne komplikovanej situácii," uviedol Juncker v Bruseli, kde lídri EÚ vo štvrtok počas summitu jednomyseľne podporili pozmenenú dohodu o brexite, ktorá vzišla z náročných rokovaní britských a európskych vyjednávačov.

Boris Johnson a Jean-Claude Juncker Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco

Predseda Európskej rady Donald Tusk by podľa vlastných slov v prípade neodsúhlasenia dohody britskými poslancami konzultoval ďalší postup s členskými štátmi EÚ. Tusk aj Juncker zdôraznili, že dosiahnutá dohoda dostatočne chráni práva občanov EÚ žijúcich v Británii aj integritu spoločného európskeho trhu. Dosluhujúci šéf EK sa po odsúhlasení dohody európskymi lídrami vyjadril presvedčenie, že ďalší odklad brexitu, ktorý by sa mal uskutočniť 31. októbra, už nebude potrebný.

Stephen Barclay, Boris Johnson, Jean-Claude Juncker a Michel Barnier Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco

Britský premiér Boris Johnson je podľa vlastných slov "silne presvedčený" o tom, že britský parlament ním vyrokovanú dohodu o brexite schváli. Prvé reakcie zo strany britskej opozíce a severoírskych unionistov, ktorí podporujú Johnsonovu vládu, sú však k dohode odmietavé.

Britský parlament by mal o revidovanej dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ hlasovať v sobotu 19. októbra. Ak by poslanci dohodu odmietli, musel by Johnson požiadať EÚ o odklad brexitu do 31. januára 2020.