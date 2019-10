Namosúrený premiér sa obul do EÚ: Je to akt pokrytectva, nemôžete len využívať výhody

ATÉNY - Grécko chce vyzvať Európsku úniu, aby uvalila sankcie na členské štáty, ktoré odmietajú prijať utečencov. Vyhlásil to v piatok grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v čase, keď s cieľom zastaviť vlnu prichádzajúcich utečencov do Európy navštívili Atény a Ankaru predstavitelia EÚ.

"Hovorím to jasne: Predložím otázku konkrétnych sankcií pre európske krajiny, ktoré sa odmietajú zúčastňovať na spravodlivej distribúcii utečencov na európskej úrovni," vyhlásil Mitsotakis.

Agentúra AP v tejto súvislosti napísala, že skupina stredo- a východoeurópskych štátov ako Maďarsko, Poľsko a Česko odmieta povinné kvóty na prerozdelenie migrantov v rámci Únie. Ich postoj podľa Atén znamená nespravodlivé bremeno, ktoré musia znášať hraničné členské štáty ako Grécko, Španielsko a Taliansko.

Zdroj: SITA/AP/Petros Giannakouris

"Je to akt pokrytectva," pokračoval Mitsotakis. "Nemôžete využívať výhody (voľný pohyb tovarov a osôb) a neprijímať 1000 alebo 2000 utečencov ako súčasť riadenia tejto záležitosti v EÚ," vysvetlil. V lete vrcholila vlna utečencov a migrantov, ktorí do Európy prichádzali z Turecka. Na gréckych ostrovoch Lesbos a Samos, ktoré sú najbližšie k Turecku a na ktorých sa nachádzajú najväčšie tábory, tak došlo ku krízovej situácii.

V Ankare od štvrtka vedú ministri z Turecka, Grécka a Nemecka rozhovory o dohode medzi Tureckom a EÚ z roku 2016, ktorej cieľom bolo obmedziť prílev migrantov, ako i o najnovšom prudkom náraste počtu migrantov prichádzajúcich do Grécka.

Turecko vyzýva EÚ

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu vyzval v piatok európske štáty, aby namiesto obviňovania Ankary z nárastu počtu utečencov prichádzajúcich do Európy spolupracovali s Tureckom na vyriešení utečeneckej krízy. Čavušoglu sa vyjadril po stretnutí s nemeckým ministrom vnútra Horstom Seehoferom a komisárom EÚ pre migráciu Dimitrisom Avramopulosom.

Zdroj: SITA/AP/Petros Giannakouris

Do konca roku 2020 by mali z gréckych ostrovov poslať do Turecka 10.000 migrantov, ktorí nezískajú právo usadiť sa v Grécku. Naopak, 20.000 migrantov, ktorí budú smieť zostať, ubytujú vo všetkých regiónoch Grécka. V Grécku sa nachádza približne 70.000 prevažne sýrskych utečencov, ktorí sa tam dostali od roku 2015 cez susedné Turecko.

Grécko chce zrýchliť azylový proces

Grécko na základe nového zákona zrýchli azylový proces a bude vyhosťovať migrantov, ktorí nespolupracujú. Vyhlásil to v piatok v parlamente v Aténach grécky premiér Kyriakos Mitsotakis.

Zdroj: SITA/AP/Richard Drew

"Odmietanie spolupráce bude mať v budúcnosti dôsledky," povedal Mitsotakis. To bude podľa jeho slov platiť aj pre migrantov, ktorí sa bránia presunu z jedného utečeneckého tábora do druhého, či tých, ktorí sa nedostavia na stretnutia súvisiace s ich azylovým konaním. Ten, kto nebude spolupracovať, by mal byť internovaný v uzavretých táboroch, z ktorých budú migranti vyhosťovaní, uviedol predseda gréckej vlády.