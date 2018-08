Stredozemné more je pre migrantov najnebezpečnejšou trasou, varuje OSN

Tieto čísla sú alarmujúce, pretože počet obetí stále stúpa, hoci do Európy prechádza stále menej ľudí, informoval Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Stredozemné more je tak morskou migračnou trasou s celosvetovo najväčším počtom obetí.

Podľa UNHCR sa preplavilo tento rok cez Stredozemné more približne 60-tisíc migrantov. V porovnaním s rovnakým obdobím v minulom roku je to asi polovica. Najviac ich bolo zo Sýrie (13,5 percenta), pričom smerovali najmä do Španielska (23 500 migrantov).