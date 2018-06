Babiš varuje: Česko zavedie kontroly na hraniciach, ak tak urobí Nemecko

"Chcem vedieť, akým spôsobom sme pripravení. Pripravení na to, keby sa nemecký minister vnútra Horst Seehofer rozhodol intenzívnejšie kontrolovať hranice a zamedziť tak prílivu legálnych utečencov," povedal Babiš na tlačovej konferencii.

Podľa českého premiéra sa dá predpokladať, že ak ku hraničným kontrolám pristúpi Nemecko, bude ho v tomto smere nasledovať i Rakúsko. "V tom prípade my urobíme rovnaké opatrenie. Pôjdeme na našu hranicu a budeme kontrolovať našu hranicu," zdôraznil šéf českého kabinetu pred piatkovým zasadnutím Bezpečnostnej rady štátu.

Nemecké sesterské vládnuce strany CDU a CSU v súčasnosti vedú ostrý spor ohľadne migračného plánu ministra vnútra Horsta Seehofera. Ten počíta s tým, že niektorých nelegálnych migrantov nebudú vpúšťať cez nemecké hranice. Kancelárka Angela Merkelová to odmieta, pretože sa obáva dominového efektu na hraniciach európskych krajín a chce sa pokúsiť tento problém vyriešiť do konca júna na úrovni EÚ.

V prípade, že sa jej to nepodarí, chce Seehofer nariadiť vracanie migrantov z nemeckých hraníc i bez kancelárkinho súhlasu, čo vyvoláva obavy z rozpadu koalície. Podľa Babiša by sa migranti nemali do Európy vôbec dostávať. Navrhuje, aby EÚ zriadila utečenecké tábory mimo Európy. Južné hranice EÚ by mali chrániť Grécko, Taliansko a Španielsko a ostatné členské krajiny by im v tom mali pomáhať.