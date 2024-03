Putin stanovil mierové podmienky: TOTO nemôže myslieť vážne! Z Ukrajiny chce ruský región

Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Kremlin Pool Photo/Valeriy Sharifulin)

archívne video

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 746 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Dokument, ktorého obsah sa dostal na verejnosť len nedávno, odhaľuje podmienky, ktoré Rusko navrhovalo Ukrajine ešte v apríli 2022. Na 17-tich stranách sa písalo o zrušení ukrajinskej neutrality, rozpustení ukrajinskej armády a strate viacerých území, teda jasnom narušení suverenity. Rusko požadovalo najmä to, aby sa Ukrajina stala trvalo neutrálnym štátom, ktorý by nevstúpil nikdy do NATO a na jej území by bol zákaz skladovať a narábať s cudzími zbraňami a zbraňovými systémami.

Ruské ciele

Ďalšie sporné územie menom Krymský polostrov, by po podpise mieru získali natrvalo Rusi a Ukrajina by súhlasila, že toto územie územie je od roku 2014 pod kontrolou Moskvy. Dokument o zmluvných podmienkach, ktoré si stanovili Rusi, sa podarilo získať WSJ (Wall Street Journal). Ten sa vyjadril nasledovne: "Návrh mierovej zmluvy, ktorý vypracovali ruskí a ukrajinskí vyjednávači v apríli 2022, odhaľuje Putinove zámery. Kremeľ sa podľa Západu naďalej drží svojho pôvodného cieľu, ktorým je premena Ukrajiny na vykastrovaný štát, ktorý je trvalo zraniteľný voči ruskej vojenskej agresii."

(Zdroj: Getty Images)

NATO a EÚ

V pôvodnom dokumente sa mala riešiť aj otázka Donecka, Luhnaska a Záporožskej oblasti. O ich osude chceli Rusi rozhodnúť za spoločným stolom, kde sa mali stretnúť obaja prezidenti. Ruské predstavy už s Ukrajinou ako takou nepočítali. Ruština sa mala stať úradným jazykom a bola by rovnocenná voči ukrajinčine. Používala by sa na úradoch aj súdnych pojednávaniach.

Ukrajina by sa mohla usilovať o vstup do Európskej únie, ale nemohla by byť členom žiadnej vojenskej aliancie. To sa vzťahovalo najmä na NATO. Okrem už spomínanej výzbroje, by mohla disponovať len raketami s obmedzenou dráhou doletu.

(Zdroj: Getty Images)

Podmienky Ukrajiny sa nemenia

Podľa WSJ a Euromaidan Press budú nové ruské podmienky, po dvoch rokoch sústavných bojov, zrejme ešte tvrdšie ako pôvodné. Ukrajina si, rovnako ako Rusi, tiež kladie podmienky, za ktorých by bola ochotná rokovať o mieri. Prvou a základnou je stiahnutie ruských vojsk z celého územia, čo by však znamenalo narušenie ruských cieľov (kontrola nad okupovanými a dobytými územiami).

Prezident Volodymyr Zelenskyj navyše nesúhlasí so zastavením bojov bez vyvodenia zodpovednosti voči Ruskej federácii. Varoval, že v takomto prípade by Moskva získala čas na opätovné vyzbrojenie.