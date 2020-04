VIDEO Bratislavčania zažili obrovské prekvapenie! Parádne predstavenie na sídliskách

Husľový virtuóz Filip Jančík mal práve v tomto období absolvovať turné po Slovensku, no vzhľadom na aktuálnu situáciu ho musel preložiť na neskôr. Keďže mu ale vystupovanie pred publikom veľmi chýba, rozhodol sa v tejto neľahkej dobe potešiť ľudí na sídliskách tým, že im zahrá priamo pod oknami. Vo štvrtok takto potešil obyvateľov Bratislavy, konkrétne Petržalky a Dúbravky. "Husľový mág Filip Jančík pripravil Petržalčanom hudobné prekvapenie svetového formátu, keď nečakane potešil obyvateľov Beňadickej ulice," informuje MČ Petržalka na Facebooku.

Skrátka neprišli ani Dúbravčania. "Dnes podvečer hral slovenský huslista Filip Jančík ľuďom v oknách, na balkónoch, okoloidúcim," píše sa na facebookovej stránke mestskej časti Dúbravka. A predstavenie to bolo vskutku nádherné, o čom svedčia aj reakcie užívateľov. "Bolo to fantastické," napísala Lucia. "Ľudstvo keby nebolo tak príšerné a za peniaze schopné ničiť svet, dokázalo by krásne veci. Umenie je toho príklad," doplnila Danka.

Ak chcete, aby Filip zahral aj pod vaším oknom, zahlasujte za to! Na stránke podoknom.sk napíšte, kde by ste chceli, aby vystúpil. Môže to byť mesto, ulica či sídlisko. Ak váš návrh získa dostatok hlasov, huslista príde a zahrá aj vám.