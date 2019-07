Slováci spotrebujú obrovské množstvo vody: Vďaka vývojárom z NASA ušetríme pri sprchovaní až 90%

Mehrdad Mahdjoubi, vedec a CEO spoločnosti Orbital Systems, vynašiel v roku 2012 sprchu, ktorá sama recykluje svoju vlastnú vodu. Hlavným patentom je čidlo, ktoré počas sekundy rozpozná, či vodu vypustiť alebo vrátiť do obehu. Ďalším je filter a UV lampa, ktorý dokáže veľmi rýchlo a samozrejme predovšetkým účinne vyčistiť "odpadovú" vodu na vodu čistú a pošle ju obratom späť do obehu. Človek sa tak niekoľkokrát umyje rovnakou vodou, ktorá je dokonca čistejšia ako voda z vodovodu.

"Vďaka unikátnemu systému môžeme pri bežnom sprchovaní ušetriť až 90 percent vody," dopĺňa Roman Nedvěd zo spoločnosti Agemon, ktorá Orbital Systems zastupuje v strednej Európe. Vynálezca, Švéd Mehrdad Mahdjoubi. na svoj patent prišiel v rámci spolupráce medzi Lundskou univerzitou a projektom NASA "Cesty na Mars". Dnes má viac ako 30 patentov, ktoré sú certifikované ako vesmírna technológia.

Vo výsledku tak desaťminútové sprchovanie spotrebuje iba päť až desať litrov vody. To je značná úspora oproti konvenčnému sprchovaniu, pri ktorom pretečie hlavou sprchy v priemere za jedno sprchovanie 50-100 litrov (v prípade dennej spotreby štvorčlennej rodiny je číslo omnoho väčšie).

"Slováci sa sprchujú v priemere 7-10 minút. Priemerná denná spotreba vody na štvorčlennú rodinu je 300-400 litrov, takže ak by sa sprchovala týmto úsporným systémom, znamenalo by to, že denne ušetrí zhruba 270-360 litrov teda 90 percent," upresňuje Nedvěd.



Vďaka tejto úspore tak bežnej rodine môžu klesnúť ročné náklady na vodu až o 300- 400 eur. Musíme ale do výpočtu započítať aj úsporu na ohrev vody, ktorá pokiaľ nemá majiteľ žiadne úsporné energetické opatrenia, robí až jedenapolnásobok ceny vody. Znamená to teda, že potom ročné úspory za energiu na ohrev vody a vodu môžu dosahovať až cca. 900 eur.

"Návratnosť investície v rodinnom dome s jednou kúpeľňou máme spočítanú už za 6 rokov. Momentálne ale riešime predovšetkým nasadenie do mokrých komerčných prevádzok, ako sú bazény, športové centrá, hotely, alebo kúpele, ale napríklad aj komerčné developerské projekty, univerzitné objekty, ubytovne, internáty, sociálne zariadenie zamestnancov podnikov a pod. V týchto prevádzkach môže byť návratnosť už za jeden až dva roky," dodáva Nedvěd.

Sucho je témou aj na Slovensku. Aj napriek tomu že je Slovensko vo vzácnom geologickom pásme, uvažovali už vodohospodárske spoločnosti o obmedzení spotreby vody v niektorých sídlach iba na varenie, pitie a osobnú hygienu. V letných mesiacoch býva čoraz častejšie menej vody povrchovej, ale ubúda aj voda podzemná. Práve pokles jej hladiny môže mať vplyv na náš ekosystém. K šetreniu vodou by sa malo preto pristupovať vážne a zodpovedne.