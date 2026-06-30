Policajti v akcii: Kontroly odhalili vodičov pod vplyvom alkoholu a ďalšie priestupky

KOŠICE - Deviatich vodičov, ktorí si sadli za volant po požití alkoholu, odhalila utorková policajná kontrola na cestách Košického kraja.
„Vo všetkých prípadoch išlo o priestupok, no aj ten znamenal okamžité zadržanie vodičského preukazu,“ uviedla košická krajská polícia na sociálnej sieti.O treste pre nezodpovedných vodičov rozhodne správny orgán. Počas rannej kontroly, ktorá prebiehala na celom Slovensku, policajti v Košickom kraji odhalili 64 priestupkov, z ktorých 55 riešili v blokovom konaní.
Najčastejšie išlo o ostatné porušenia pravidiel cestnej premávky (18), nepoužitie bezpečnostného pásu (17), nevyhovujúci technický stav vozidiel (9) či prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti (6). „Pozitívnou správou je, že policajti nezistili ani jedného vodiča pod vplyvom iných návykových látok. Nikto neodmietol dychovú skúšku ani vyšetrenie na prítomnosť drog,“ skonštatovala polícia.
Policajná akcia v Trnavskom kraji odhalila 25 dopravných priestupkov
V rámci dopravnej akcie odhalili policajti v utorok na cestách v Trnavskom kraji 25 priestupkov. Dvadsať prípadov vyriešili blokovou pokutou, päť postúpili na správne konanie. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave. Policajné hliadky vykonali počas dopravnej akcie celkovo 1419 dychových skúšok, ktorým sa podrobilo 1415 vodičov áut, jeden motorkár a traja cyklisti. Policajti zistili alkohol u piatich vodičov motorových vozidiel, pričom všetci mali dychovú skúšku do jedného promile.
„Prípady tak riešime ako priestupky v doprave. Policajti všetkým piatim previnilcom zadržali vodičské preukazy,“ doplnila polícia. Okrem alkoholu za volantom policajti zistili napríklad aj jedno prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti, sedem osôb nebolo riadne pripútaných a štyria vodiči mali zlý technický stav vozidla.