Do kín prichádza najlepší darček k vysvedčeniu! Mimoni a monštrá nás zavedú až do Hollywoodu

Hoci sú to poriadni babráci, patria k najobľúbenejším a najúspešnejším filmovým postavám všetkých čias. Kto? Predsa Mimoni! V ich novom filme zistíte, že práve oni stáli pri zrode zlatej éry Hollywoo-du. Pokračovanie milovanej animovanej komédie Mimoni a monštrá prichádza do našich kín ako darček k vysvedčeniam 30. júna.
Životným poslaním Mimoňov je nájsť toho najväčšieho zloducha pod slnkom a oddane mu slúžiť až do roztrhania tela – väčšinou toho jeho. Mimoni sú totiž magnetom na katastrofy, ktoré dopadnú tragicky výlučne pre ich okolie. S každým šéfom, ktorého nešťastnou náhodou pripravia o život, prichádza pálčivá otázka: „Kde nájsť ďalšieho?“ Počas strastiplnej výpravy za novým lotrom sa ocitnú v Hollywoode, kde svojím neodolateľným štýlom narušia nakrúcanie veľkofilmu. Režisér je, našťastie, taký vizionár, že v žltých votrelcoch, ktorí sa mu postavili pred kameru, objaví obrovský potenciál.
Tak sa začína „žlto-modrá“ éra Hollywoodu, ktorá trvá presne dovtedy, kým ju Mimoni tradične celú nepokazia a nezničia. Pritom mali tie najlepšie úmysly: chceli nakrútiť film s tými najstrašidelnejšími monštrami na svete. Netušili však, že keď pred kameru pozvú skutočné príšery, bude to problém nielen pre štáb a Hollywood, ale možno aj pre celú planétu – ak ich niekto včas nezastaví.
Vo filmoch spoločnosti Illumination Ja, zloduch a Mimoni sa Mimoni stali celosvetovo najznámejšími animovanými postavami, čím prispeli k rozmachu filmov, ktoré sú dnes najúspešnejšou sériou animovaných filmov v histórii. Ich príťažlivosť je okamžitá a univerzálna: sú výreční, impulzívni, nesmierne lojálni a takmer vždy ich od katastrofy delí len jedno nedorozumenie. Možno nehovoria jazykom, ktorý by diváci mohli preložiť doslovne, ale vždy sa dokázali vyjadriť prostredníctvom pohybu, emócií, zvukov a precízneho umenia neverbálnej komédie.
Monštrá, na scénu!
Tento komický jazyk zostáva ústredným prvkom filmu Mimoni a monštrá, novej kapitoly, ktorá sleduje Mimoňov na ich nekonečnej misii: nájsť najzlodušskejšieho šéfa svojej doby, ktorému by mohli slúžiť. Táto misia nikdy nedopadla zvlášť dobre. V priebehu dejín sa títo Mimoni zaviazali službe celému radu zlých šéfov, vrátane cyklopa, múmie, piráta, starovekého vládcu a čarodejníka, avšak každé takéto spojenectvo sa skončilo spektakulárnym zlyhaním. Vo filme Mimoni a monštrá ich hľadanie nového šéfa zavedie do Hollywoodu 20. rokov minulého storočia, ale namiesto toho, aby našli ďalšieho zloducha, ktorému by slúžili, objavujú niečo oveľa zábavnejšie: filmy.
Pre Pierra Coffina, ktorý spolurežíroval štyri filmy milovanej série a v každom z nich prepožičal Mimoňom hlas, je film Mimoni a monštrá jeho prvým sólovým režisérskym počinom. Dostal tak príležitosť ukázať nové postavy Mimoňov z inej perspektívy. Film ide nad rámec klasickej trojice Kevin, Stuart a Bob a namiesto toho sa zameriava na nové postavy, Jamesa a Henryho, dvoch najlepších priateľov, ktorých objav filmovej tvorby premení ich najnovšie dobrodružstvo na niečo osobnejšie.
Mimoni dobýjajú Hollywood
Nápad vzišiel od zakladateľa a generálneho riaditeľa spoločnosti Illumination Chrisa Meledandriho. „Chris mi zavolal s nápadom na film o Mimoňoch, v ktorom sa Mimoni pokúšajú natočiť film o monštrách,“ hovorí Coffin. „Hneď sa mi to zapáčilo, lebo mi to prišlo veľmi vtipné a pre nich typické. Mimoni sa vždy snažia napĺňať sny niekoho iného, ale toto nám dalo príležitosť nechať ich objaviť si vlastný sen. Hneď sme usúdili, že dej v 20. rokoch minulého storočia dáva zmysel, pretože vtedy sa ešte len rodilo kino.“
Obdobie 20. rokov zároveň poskytlo tvorcom filmu príležitosť zachytiť Hollywood v čase kultúrnej a spoločenskej transformácie. „Dvadsiate roky boli fascinujúce, pretože sa menili nielen filmy, ale aj svet okolo nich,“ hovorí Coffin. „Je tu vzrušenie z filmových štúdií, ale aj všetko, čo sa deje mimo nich: prohibícia, verejné protesty a ženy bojujúce za svoje práva. To všetko dodalo príbehu bohatšie pozadie a pomohlo nám vytvoriť dojem, že Hollywood je svetom v prechode.“
Najnovších Mimoňov by si určite nemali nechať ujsť okrem rodín s deťmi ani milovníci kinematografie, pretože animovaná komédia ponúkne perfektný prierez históriou filmovej tvorby, od prác bratov Lumièrovcov, cez zavedenie zvuku, farieb, ale tiež sci-fi a efektov do filmovej tvorby. Ozajstní fajnšmekri určite spoznajú aj odkazy na konkrétne filmy.
Animovanú komédiu Mimoni a monštrá prinesie do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 30. júna.
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