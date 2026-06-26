Školský rok končí: Vysvedčenia si žiaci preberú 30. júna, niekde aj skôr

BRATISLAVA - Školské vyučovanie sa oficiálne končí v utorok 30. júna vo všetkých školách, niektoré však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už v piatok alebo v pondelok (29. 6.). Uviedli to z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR s tým, že rozdielny termín konca školského vyučovania nebol určený zo strany rezortu školstva.
Rozdielny dátum odovzdania vysvedčenia spočíva v tom, že niektoré školy vzhľadom na čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja, alebo pre iné organizačné či prevádzkové dôvody ukončia vyučovanie pre žiakov skôr.
Státisíce žiakov dostanú vysvedčenia
Koncoročné vysvedčenie dostane celkovo 749.091 žiakov základných a stredných škôl, vrátene špeciálnych škôl. Na základných školách si svoje koncoročné hodnotenie podľa údajov z rezortu školstva preberie 522.022 žiakov a na stredných školách to bude 227.069 žiakov. „Po prvýkrát si koncoročné vysvedčenie prevezme 61.757 prváčikov základných škôl,“ uviedli z ministerstva školstva.
Najväčšie školy na Slovensku
Medzi najväčšie školy na Slovensku s počtom žiakov patrí Základná škola kpt. Jána Nálepku v Stupave s viac ako 1460 žiakmi a Gymnázium na Bilíkovej ulici v Bratislave s 1183 žiakmi.
V školskom roku 2025/2026 eviduje ministerstvo školstva 68.630 učiteľov základných a stredných škôl. „Počas obdobia školských prázdnin čerpajú učitelia riadnu dovolenku v rozsahu ustanovenom Zákonníkom práce. Časť letných prázdnin zároveň využívajú na prípravu nového školského roka, vzdelávanie, administratívne činnosti a ďalšie pracovné povinnosti súvisiace s chodom školy,“ dodalo ministerstvo školstva. Žiaci budú mať počas júla a augusta letné prázdniny. Do školských lavíc sa vrátia opäť začiatkom septembra, kedy sa začína školský rok 2026/2027.