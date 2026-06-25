Nové nariadenie EÚ spôsobuje problémy: Niektoré potraviny nemusia byť dostupné

BRATISLAVA - Európske nariadenie o odpadoch a odpadoch z obalov začína spôsobovať výrobcom potravín v EÚ vážne problémy. Neskoré usmernenia zo strany Európskej komisie (EK) spôsobili, že v celej EÚ má dôjsť k výmene obalov na potravinárske výrobky za len niečo viac ako dva mesiace. Pekári upozorňujú, že v druhej polovici augusta preto niektoré privátne značky nebudú na pultoch reťazcov. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).
„Európska komisia absolútne nereflektuje realitu na trhu a podmienky, v ktorých sa pri objednávaní obalového materiálu nachádzajú výrobcovia potravín vrátane pekárov, cukrárov a cestovinárov. Čiastkové usmernenie k niektorým nejasnostiam direktívy vydala až 5. júna tohto roku, pričom úpravy obalov musia byť hotové už k 12. augustu 2026. Za niečo viac ako dva mesiace nie je možné v súčasnej situácii zrealizovať komplexné zmeny obalov a komisia nestanovila ani žiadne prechodné obdobie. Vytvára tak obrovskú právnu neistotu v celej Únii a spôsobí nedostupnosť niektorých druhov potravín na pultoch,“ priblížil Lapšanský.
EÚ prijala nariadenie o obaloch a odpade obalov
Spresnil, že EÚ prijala nariadenie o obaloch a odpade z obalov s tým, že množstvo nejasných ustanovení bude špecifikovať usmerneniami a vykonávacími predpismi EK. Prakticky všetky sektory potravinárstva vrátane výrobcov obalov upozorňujú, že EK v tejto práci zásadne mešká a vystavuje tak podnikateľov obrovským právnym neistotám a nereálnosti splnenia požiadaviek.
„Meškanie EK znamená - po prvé, že výrobcovia by mali vyhodiť množstvo už vyrobených a nepoužitých obalov. Po druhé, dodávateľov obalov v potravinárskej kvalite je obmedzené množstvo a celý obrovský potravinársky sektor v EÚ musí zmenu zrealizovať za dva mesiace. Po tretie, dodacie termíny sa predĺžili z pár týždňov na mesiace pre nezmyselný americko-izraelský konflikt s Iránom. Obaly sú totiž deriváty z ropných produktov. Kroky EK sú v protiklade s politikou znižovania objemov odpadu. Celá situácia sa tak, žiaľ, priamo dotkne aj slovenských spotrebiteľov, ktorí niektoré výrobky na pultoch už v auguste nenájdu,“ dodal Lapšanský. SZPCC má viac ako 520 členov od SZČO až po veľké pekárne. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.200 pracovníkov.