Dopravu na hlavnom ťahu pri Trenčíne skomplikovala nehoda: Premávka je obmedzená

Dopravné obmedzenie v Trenčíne (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
TRENČÍN - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na ceste II/507 v Trenčíne pri zjazde z nového mosta pri čerpacej stanici. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Premávku riadia dopravní policajti, doprava je vedená cez pripájací jazdný pruh. „Vodičov žiadame o zvýšenú opatrnosť, zníženie rýchlosti a rešpektovanie pokynov policajtov na mieste,“ doplnila polícia.