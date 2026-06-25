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Zásah horských záchranárov: Česká turistka sa zranila pri kolibe Podžiar

Ilustračný obrázok
(Zdroj: hzs.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TERCHOVÁ - Horskí záchranári z malofatranského oblastného strediska v Štefanovej pomáhali vo štvrtok predpoludním 62-ročnej českej turistke, ktorá si v blízkosti koliby Podžiar zranila nohu. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Žena spadla na drevenom mostíku a spôsobila si tržné poranenie dolnej končatiny. „Horskí záchranári po ošetrení ženu terénnym vozidlom transportovali do Štefanovej, odkiaľ už na vlastnú žiadosť pokračovala na ďalšie ošetrenie do nemocnice v sprievode známych,“ priblížila zásah HZS.

Viac o téme: ZáchranáriTuristkaMalá FatraHorská záchranná služba
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