Zásah horských záchranárov: Česká turistka sa zranila pri kolibe Podžiar

(Zdroj: hzs.sk)
TERCHOVÁ - Horskí záchranári z malofatranského oblastného strediska v Štefanovej pomáhali vo štvrtok predpoludním 62-ročnej českej turistke, ktorá si v blízkosti koliby Podžiar zranila nohu. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Žena spadla na drevenom mostíku a spôsobila si tržné poranenie dolnej končatiny. „Horskí záchranári po ošetrení ženu terénnym vozidlom transportovali do Štefanovej, odkiaľ už na vlastnú žiadosť pokračovala na ďalšie ošetrenie do nemocnice v sprievode známych,“ priblížila zásah HZS.