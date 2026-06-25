Životný HAZARD mladíka (18) z Bystrice: Ponevieral sa po vysokom komíne a to nebolo všetko, desivé odhalenie polície!

BANSKÁ BYSTRICA - Nebezpečné správanie 18-ročného mladíka mohlo v priebehu niekoľkých sekúnd skončiť tragédiou. Pod vplyvom alkoholu vyliezol na vysoký komín v areáli na Tajovského ulici v Banskej Bystrici. Dôvodom malo byť získanie atraktívneho videa na sociálnu sieť. Nešlo mu však len o pocit voľnosti a "frajeriny". Chcel to zažiť v podguráženom stave.
VIDEO Polícia zverejnila zábery na muža, ktorý stál na komíne:
Na tiesňovú linku polície sa v utorok 23. júna 2026 večer obrátili obyvatelia Banskej Bystrice, ktorí si na vysokom komíne v objekte na Tajovského ulici všimli človeka. Obávali sa o jeho život a situáciu okamžite oznámili polícii.
Po príchode hliadok sa už osoba na komíne nenachádzala. Policajti však mladého muža krátko nato vypátrali v blízkosti objektu. "Išlo o mladého 18-ročného muža, ktorý bol k danej veci vypočutý, pričom z jeho vyjadrenia vyplynul dôvod, ktorým bolo získanie ‚atraktívneho‘ videa na sociálnu sieť," uviedla polícia.
Šok po dychovej skúške
Následná dychová skúška preukázala, že mladík bol pod vplyvom alkoholu. Policajti mu namerali takmer 1,5 promile.
Polícia upozorňuje, že podobných prípadov pribúda najmä medzi mladými ľuďmi a tínedžermi, ktorí kvôli fotografiám alebo videám na sociálne siete podstupujú extrémne riziko. "Toto nie je frajerina, toto je obrovský hazard so životom," zdôraznili policajti.
Podľa nich mal mladý muž veľké šťastie. "V priebehu sekundy sa jeho život mohol obrátiť na veľkú tragédiu. Realita v takýchto situáciách je oveľa nebezpečnejšia, ako si mladí ľudia myslia," upozornila polícia.
Hrozia mu aj problémy so zákonom
Policajti zároveň pripomenuli, že nie každý opustený objekt je verejne prístupný a vstup na súkromný pozemok alebo do budovy bez súhlasu vlastníka môže byť v rozpore so zákonom. "Vstup do niektorých objektov môže byť v rozpore so zákonom a v závislosti od okolností môže viesť k riešeniu priestupku alebo iného protiprávneho konania," upozornila polícia.
Prípad z Banskej Bystrice evidujú policajti ako priestupok. Na záver pridali aj apel smerom k mladým ľuďom. "Žiadny záber, video ani dávka adrenalínu nestojí za nezvratnú tragédiu," odkázali.